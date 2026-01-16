Если Иран не выстоит, то потом наступит апокалипсис – Алексей Дзермант

Алексей Дзермант, политолог:

Все те государства, которые отстаивают свою правду, свою веру, свою святость, а в Иране далеко не деньги действительно являются, условно говоря, предметом поклонения. Да, это вера в спасителя, в имамов, в свет, который снизойдет, в том числе и тем будет предоставлено, кто спасется в борьбе, будет за лучший мир с Иблисом, сражаться.

И в этом смысле мы имеем дело не просто геополитику. Это разные картины мира, разные мировоззрения и разные метафизики. И я уверен, что если не выстоит этот полюс евразийский-восточный, частью которого является Иран, безусловно, этот великолепный иранский мир, многообразный, великий. Это настоящая империя, держава, которая наследует всю историю Персии, Ирана. Если Иран не выстоит, то потом наступит апокалипсис, потому что потом будут щелкать нас по одному. Россию, Китай и так далее.

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