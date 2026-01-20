Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к предложенному Трампом Совету мира

Международный выставочный центр 21 января стал не только местом проведения торжественной церемонии вручения символа Государственного знака качества, но и обсуждения горячих тем. Президент пообщался с журналистами, ответив на один из самых обсуждаемых вопросов последних дней – о Совете мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, эта инициатива Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Руководитель Белого дома направил личное письмо-приглашение главе нашего государства стать соучредителем новой международной организации. Ее цель, как было подчеркнуто в письме американского лидера, не только установление прочного мира на Ближнем Востоке, но и создание новой парадигмы урегулирования конфликтов глобального масштаба.