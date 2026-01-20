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Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к предложенному Трампом Совету мира

20 января 2026 17:03
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Международный выставочный центр 21 января стал не только местом проведения торжественной церемонии вручения символа Государственного знака качества, но и обсуждения горячих тем. Президент пообщался с журналистами, ответив на один из самых обсуждаемых вопросов последних дней – о Совете мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Напомним, эта инициатива Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Руководитель Белого дома направил личное письмо-приглашение главе нашего государства стать соучредителем новой международной организации. Ее цель, как было подчеркнуто в письме американского лидера, не только установление прочного мира на Ближнем Востоке, но и создание новой парадигмы урегулирования конфликтов глобального масштаба. 

Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к предложенному Трампом Совету мира-2

Президент Александр Лукашенко от имени Беларуси подписал документ о присоединении Беларуси к Совету мира и выполнении положений его Устава. Отметим, в полном соответствии с предусмотренной процедурой, которая была обозначена в письме американского лидера Дональда Трампа.

Лукашенко подписал документ о присоединении Беларуси к предложенному Трампом Совету мира-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Да, я подписал соответствующее обращение, как они и просили, Соединенные Штаты, что мы готовы принять их предложение – стать учредителями этого Совета. 

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# Александр Лукашенко # Международная политика

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