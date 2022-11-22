«Мы должны думать о конечных получателях». Почему нельзя останавливать зерновую сделку?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Я знаю, что вы политик опытный. Активнее всего зерновую сделку критикуют те, кто максимально жестко настроен по отношению к Западу, к Украине, против каких-либо компромиссов выступающие, условно говоря, избиратели вашей партии. В их системе координат само существование зерновой сделки – это уже выглядит как поражение России, как определенный прогиб в отношении Запада. Скажите, потому как и появилось даже в лексиконе словосочетание – политический пресловутый договорняк. Я абсолютно критично к этому отношусь. Но все-таки почему эта сделка в том числе выгодна России?
Леонид Слуцкий, председатель комитета по международным делам Государственной думы Федерального собрания России, председатель ЛДПР:
Давайте не будем устраивать кашу, кто-то критикует, это их дело. Но в нашей партии здравые люди. У нас партия конструктивной оппозиции, мы должны думать о конечных получателях этого зерна, другое дело, когда по зерновому коридору наносятся удары беспилотными летательными аппаратами, когда по зерновому коридору начинают планироваться ракетные атаки. Мы эту информацию имели. Конечно, этот зерновой коридор был закрыт, это угрожало кораблям, это угрожало безопасности людей. Что касается того, что зерновая сделка должна продолжаться, это не та ситуация, которая должна уравновешивать, мы видим сегодня деструктивное взаимодействие с Киевом. И эти вопросы мы будем решать или на полях специальной военной операции, или в переговорах, когда Киев на них согласится снова. Вы помните, что я один из тех четырех переговорщиков, назначенных президентом России с нашей стороны, которые достаточно долго участвовали в переговорах с Киевом, но затем украинская сторона отошла назад от всех достигнутых договоренностей. Поэтому нам не нужно сегодня наши отношения крайне деструктивно обостренные с нацистским режимом в Киеве уравновешивать тем, что мы останавливаем зерновые поставки тем странам, которые реально в них нуждаются, которые являются нашими партнерами, население которых мы должны как люди здравые всячески поддерживать. Поэтому зерновая сделка будет продолжаться.
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