«Мы должны думать о конечных получателях». Почему нельзя останавливать зерновую сделку?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Я знаю, что вы политик опытный. Активнее всего зерновую сделку критикуют те, кто максимально жестко настроен по отношению к Западу, к Украине, против каких-либо компромиссов выступающие, условно говоря, избиратели вашей партии. В их системе координат само существование зерновой сделки – это уже выглядит как поражение России, как определенный прогиб в отношении Запада. Скажите, потому как и появилось даже в лексиконе словосочетание – политический пресловутый договорняк. Я абсолютно критично к этому отношусь. Но все-таки почему эта сделка в том числе выгодна России?