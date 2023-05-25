«Они опираются на выехавших экстремистов». Какой мятеж хотят устроить поляки в Беларуси?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим выступление Александра Лукашенко в рамках Евразийского экономического форума в Москве, а также нынешнюю ситуацию СВО. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и официальный представитель Сводной казачьей бригады «Дон» Алексей Селиванов. Григорий Азаренок, СТВ:

Один польский петух, бывший польский генерал высказался насчет того, что они тут ждут нейкага паўстання. Вы с этой навалаччу, как сказал Пилип, разберитесь там у себя сначала. Вот они ждут паўстання и поддержат его вооруженным путем. Мы с 2020 года знаем, помните, у них войска стояли, если здесь будет потеряна управляемость, у них стояли войска сюда входить. Мы это прекрасно знаем, об этом журналист спросил Александра Григорьевича. Александр Григорьевич абсолютно спокойно ответил. «Мы готовы, пусть приходят», – говорит Александр Григорьевич. Что следует отметить? Понятно, что они скажут, что отставной генерал, но на территории Польши они официально об этом заявляют в своих СМИ, которые они спонсируют, находятся там так называемые батальоны, полки, хоругви и прочее. Когда такие люди, как подобный генерал, делают такие заявления, то официальные власти их должны как-то опровергать. Никак ни Дуда, ни Моравецкий ничего не опровергают, поэтому мы это воспринимаем как угрозу и спокойно к этому относимся. О чем и сказал Президент.

Сергей Лущ, общественный деятель:

С одной стороны, понятно, что это слова отставного чиновника, пусть и связанного когда-то с военным ведомством. Тем не менее нельзя к этому относиться попустительски. Да, Президент демонстрирует готовность, мы сами понимаем, насколько сейчас и войска, и спецслужбы наши мобилизированы. Готово ли общество? Это большая тема для обсуждения, очень важная. Понятно, что они опираются на тех выехавших экстремистов. Мы неоднократно в этой студии говорили, что те, кто покинул Беларусь в надеждах на сладкую жизнь, с них просто так не слезут. Особенно с тех, у кого дети учатся в университетах. Поверьте, скоро за вами придут. И будут очередные поручения, передачи посылок, требования, шантаж. Будут использовать самые грязные инструменты. Против тех граждан или уже не граждан, которые покинули Республику Беларусь, какая бы степень их деяния ни была тяжкой. И они делают ставку и расчет на тех, кого они готовят, кого они уже завербовали. На свою агентуру, которая здесь присутствует. И последние провокации и события это показывают. Слава богу, что у нас все начеку, готовы к развитию, к таким сценариям. Граждане могут спать спокойно, жизнь нашего общества по большому счету сильно не изменилась. Другое дело, что есть те, кто прошел и имеет боевой опыт в Украине, вернулись сейчас в Польшу. Те, кого готовили в Прибалтике. Конечно, их без зазрения совести кинут в мясорубку, на очередную провокацию. Тот же прецедент в Белгороде, когда просто чтобы отвлечь внимание в рамках некой информационно-психологической операции, надо было от Бахмута отвлечь внимание. А теперь это Артемовск, это большая победа. Григорий Азаренок:

Это блестящая победа из выигранной весенней кампании. Несколько городов взяты. Контрнаступ, который планировался весной, так и не начался, поэтому русская армия блистательно выиграла весеннюю кампанию во время СВО.