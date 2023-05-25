Пашинян раскритиковал Алиева за формулировки на саммите ЕАЭС

Президент Казахстана отметил, что ЕАЭС доказал свою эффективность как в спокойные, так и не очень времена. В общем-то, каждый из лидеров так или иначе отмечал это, словно бы раньше сомневались. Поделились своими наблюдениями по видеосвязи главы стран-наблюдателей, Кубы и Узбекистана. А вот глава Азербайджана лично. В какой-то момент показалось, что рекламирует свою страну для партнерства с ЕАЭС. Но ожидаемое случилось. Пашинян ответил на выступление Алиева критикой в адрес формулировок, что вызвало сначала напряжение, а после улыбки у присутствующих.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении: Президент Азербайджана использовал в своем выступлении выражение, которое последние годы служит как заглавие для выдвижения территориальных претензий против Армении. Я хочу подчеркнуть, что в этом заявлении говорится только об одном коридоре – и это Лачинский коридор, который должен был быть под контролем российских миротворцев, но, к сожалению, незаконно заблокирован со стороны Азербайджана.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана: Прошу разрешить ответить и рассказать, что Азербайджан никакой коридор не заблокировал. Что касается дороги Лачин – Ханкенди, то она открыта. На границе между Арменией и Азербайджаном, которую вы признаете, установлен пограничный пропускной пункт в соответствии со всеми международными нормами.

Владимир Путин, президент России:

Хочу сказать вот что в завершение этой части: мне кажется, что терминология, о которой мы с вами, втроем во всяком случае, очень хорошо знаем, другим словом называется юридическая техника, коридор, дорога, прочее. Это важно, и здесь есть определенные противоречия, но гораздо важнее то, о чем вы сейчас сказали, и президент Азербайджана, и премьер-министр Армении, что по принципиальному вопросу, вопросу территориальной целостности есть договоренности.

Трехсторонние переговоры России, Азербайджана на тот момент были впереди. Спустя десятки минут выяснений двусторонних отношений все же вернулись к ЕАЭС. Низкий уровень безработицы в 4 %. Низкий уровень инфляции в сравнении с теми, кто вводил против союзников санкции. А темпы роста торговли внутри ЕАЭС в два раза выше, чем с теми, кто заходится за его пределами. Так что, в принципе, есть чем гордиться и чему радоваться. Но впереди много работы.

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