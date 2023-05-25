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Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие уже перемещается в Беларусь

25 мая 2023 18:26
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Есть барьеры, по ряду вопросов двигаемся сложно и откровенно медленно, в частности по формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. 25 мая в Кремле главы государств подробно разбирали работу ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предельно четко пробелы озвучил Александр Лукашенко. 

Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие уже перемещается в Беларусь-1

Впереди много работы. Ее продолжат на парламентском уровне в июне в Сочи, лидеры сегодня задали определенные тренды. Но вот всегда ли их выполняют – это уже другой вопрос. Его и не только российские журналисты задали Александру Лукашенко по окончании заседания. 

Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие уже перемещается в Беларусь-4

Мы вчера все обратили внимание на то, как вы и Владимир Путин пожали руки после слов о совместном ядерном оружии… 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я уже говорил вашему коллеге с иного канала, что речь шла о том, что он меня проинформировал, что он сегодня подписал указ о действиях наших по размещению ядерного оружия в Беларуси. То есть речь шла о документе конкретном. 
– То есть принято уже решение о передаче? 
Да, принято решение в развитие того, что было сказано устно. Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы все это сделали, поэтому началось перемещение ядерных припасов. 
– Уже началось? 
– Уже началось. 
– Оно уже в Беларуси? 
– Возможно, я приеду – посмотрю. 

Большой переговорный день завершился неформальным обедом без телекамер. 

Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие уже перемещается в Беларусь-7

Алена Сырова, политический обозреватель: 
По итогам двухдневной насыщенной евразийской повесткой работы главам государств удалось договориться, найти компромиссы по отдельным вопросам и подписать 15 важнейших документов. Теперь дело за малым – реализовать все задуманное.

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# Беларусь-Россия # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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