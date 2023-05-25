Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие уже перемещается в Беларусь

Есть барьеры, по ряду вопросов двигаемся сложно и откровенно медленно, в частности по формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. 25 мая в Кремле главы государств подробно разбирали работу ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предельно четко пробелы озвучил Александр Лукашенко.
Впереди много работы. Ее продолжат на парламентском уровне в июне в Сочи, лидеры сегодня задали определенные тренды. Но вот всегда ли их выполняют – это уже другой вопрос. Его и не только российские журналисты задали Александру Лукашенко по окончании заседания.
Мы вчера все обратили внимание на то, как вы и Владимир Путин пожали руки после слов о совместном ядерном оружии…
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я уже говорил вашему коллеге с иного канала, что речь шла о том, что он меня проинформировал, что он сегодня подписал указ о действиях наших по размещению ядерного оружия в Беларуси. То есть речь шла о документе конкретном.
– То есть принято уже решение о передаче?
– Да, принято решение в развитие того, что было сказано устно. Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы все это сделали, поэтому началось перемещение ядерных припасов.
– Уже началось?
– Уже началось.
– Оно уже в Беларуси?
– Возможно, я приеду – посмотрю.
Большой переговорный день завершился неформальным обедом без телекамер.
Алена Сырова, политический обозреватель:
По итогам двухдневной насыщенной евразийской повесткой работы главам государств удалось договориться, найти компромиссы по отдельным вопросам и подписать 15 важнейших документов. Теперь дело за малым – реализовать все задуманное.
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