Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие уже перемещается в Беларусь

Есть барьеры, по ряду вопросов двигаемся сложно и откровенно медленно, в частности по формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. 25 мая в Кремле главы государств подробно разбирали работу ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предельно четко пробелы озвучил Александр Лукашенко.

Впереди много работы. Ее продолжат на парламентском уровне в июне в Сочи, лидеры сегодня задали определенные тренды. Но вот всегда ли их выполняют – это уже другой вопрос. Его и не только российские журналисты задали Александру Лукашенко по окончании заседания.

Мы вчера все обратили внимание на то, как вы и Владимир Путин пожали руки после слов о совместном ядерном оружии…

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я уже говорил вашему коллеге с иного канала, что речь шла о том, что он меня проинформировал, что он сегодня подписал указ о действиях наших по размещению ядерного оружия в Беларуси. То есть речь шла о документе конкретном.

– То есть принято уже решение о передаче?

– Да, принято решение в развитие того, что было сказано устно. Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы все это сделали, поэтому началось перемещение ядерных припасов.

– Уже началось?

– Уже началось.

– Оно уже в Беларуси?

– Возможно, я приеду – посмотрю.

Большой переговорный день завершился неформальным обедом без телекамер.