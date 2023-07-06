«Она возвращается, и с ней придётся считаться». Может ли Британия стать новым центром силы благодаря СВО?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

7-8 октября 2020 года в Великобритании состоялась судьбоносная и во многом трагическая для будущего Украины встреча Владимира Зеленского с руководителем британской разведки Ми-6 Ричардом Муром. По словам Зеленского, именно британская сторона сказала, что большая проблема Украины в том, что СМИ финансируются не только украинцами. И потому главный вопрос, о котором говорилось, как раз о том, что должны быть независимые СМИ, которые сегодня, когда в Украине война, защищают суверенитет Украины и территориальную целостность. В этом и невероятная дилемма, потому как для многих украинцев, голосовавших за Зеленского, это был человек, который обещал мир, завершение войны и ставил это главной целью своего президентства. Спустя несколько месяцев как будто сорвалась эта маска, а под ней мы увидели совершенно иную. И неужели эта встреча в Лондоне этот тумблер в голове украинского лидера переключила?

Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат политических наук, доцент (Россия):

Все-таки я не склонен верить в силу одной встречи даже на таком уровне, тем более она была далеко не единственная, вспомним, сколько раз Зеленский проводил переговоры с Борисом Джонсоном. Здесь сыграл роль комплекс факторов, но что вы совершенно правильно отметили, за Зеленского голосовала в большинстве своем русскоязычная Украина – Восточная Украина – как за будущего президента мира, который решит проблему Донбасса тем или иным путем. И кстати, на определенном этапе мне лично казалось, что он пытается. Вспомним, например, были переговоры с президентом Путиным в Минском формате. Тогда как никогда были надежды на то, что этот конфликт может быть урегулирован дипломатическим путем. Но определенные силы обернули это в самый печальный из возможных сценариев развития событий. Один из этих центров силы, безусловно, Лондон, второй – Вашингтон, далее по списку. В чем я полностью согласен с Виктором, так это в том, что Британия – номер один в авангарде современной антироссийской политики. И у нас в России часто употребляют такое понятие «красные линии». Теперь уже в ироническом контексте, потому что западные партнеры систематически их пересекают, а в российском обществе есть ощущение, что власть недостаточно жестко на пересечение этих красных линий реагирует. Так вот, первыми это всегда делают британцы. Они первыми поставили Украине современные дальнобойные и противокорабельные ракеты, они поставили им ракеты класса «земля – земля», бьющие сегодня по Луганску и по Донецку, они поставили им танки Challenger, а остальные западные страны, видя, что красные линии можно пересекать по примеру Великобритании, подтягиваются. Поэтому надо отдать должное и противнику, я бы даже сказал, врагу – смелости им сегодня хватает. Они не боятся идти на обострение с одной из крупнейших ядерных держав. И это вызов, на который Москва будет отвечать.

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Британцы прекрасно понимают: или они хотят на плаву... Я не согласен, что там не великая держава. Британцы – великая держава, несмотря на то, что они небольшая страна, потому что у них огромные доминионы, у них бывшие колонии, эти элиты подкормлены. Британия играет намного большую роль, чем они на политической карте. Ватикан – тоже страна не очень большая, одна Ватикан по мощи многих огромных стран стоит. Поэтому у Британии в этом плане сейчас последний и решительный бой. Или они разгромят Россию при помощи США и других союзников, в том числе и нашу Республику Беларусь, нанесут сокрушительное поражение и опять будут блистать в мировой истории. Если это не получится, тогда Британия окончательно сойдет с арены и действительно может превратиться во второстепенную страну. Надежда Сасс:

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом месяце приезжал в Великобританию, встречался с премьер-министром Риши Сунаком. Цель визита понятна: молить британцев о поставках нового и нового оружия, несмотря на то, что Британия и так стала основным поставщиком вооружения Киеву после США. Какое именно вооружение поставляет в Украину Лондон и насколько оно важно на данный момент? С самого начала спецоперации России в Украине Британия стала одним из основных поставщиков оружия и снаряжения Киеву. Так, в прошлом месяце в Украину были отправлены ракеты большой дальности, их радиус действия – более 250 километров. Для сравнения, американские ракеты могут преодолеть всего лишь 80. Таким образом, именно Лондон стал первым, кто поставил Киеву крылатые ракеты. И как заявили в России, Украина уже начала их использовать. Британия также стала первой страной, поставившей киевскому режиму основные боевые танки, находящиеся на вооружении в странах НАТО. Речь идет о 14 танках Challenger 2, а также о примерно 30 самоходных артиллерийских установках. Именно поставки танков смогли повлиять на Германию, которая все-таки согласилась предоставить Украине Leopard 2. Как считают многие военные аналитики, танки в сочетании с другими системами вооружения будут иметь жизненно важное значение для любой попытки Украины выбить российские войска с укрепленных позиций в ходе ожидаемого наступления. Кроме того, Лондон объявил о поставке сотни ударных беспилотников, дальность действия которых – более 200 километров, и ракет ПВО. По мнению специалистов, беспилотники могут быть особенно эффективными для снабжения войск на переднем крае, особенно под огнем российской артиллерии и в условиях, когда существует риск окружения. Также от Англии Киев получил противотанковые ракеты, переносное оружие для разрушения укреплений и бункеров, шлемы и бронежилеты. Но даже это лишь малая часть того, что Великобритания уже отправила или собирается отправить в Украину. И как считают эксперты, такие многомиллионные траты Лондона говорят о прямой выгоде Королевства в российско-украинском конфликте. Надежда Сасс:

Олег, могли ли вы себе представить еще несколько лет назад, что ключевым партнером Украины будет именно Великобритания? Почему Соединенные Штаты в этой истории присутствуют – думаю, о грязных делишках демократов и семьи Байденов мы еще неоднократно будем вспоминать, почему им выгодна эта история. А почему Британия?