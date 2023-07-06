«Она возвращается, и с ней придётся считаться». Может ли Британия стать новым центром силы благодаря СВО?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
7-8 октября 2020 года в Великобритании состоялась судьбоносная и во многом трагическая для будущего Украины встреча Владимира Зеленского с руководителем британской разведки Ми-6 Ричардом Муром. По словам Зеленского, именно британская сторона сказала, что большая проблема Украины в том, что СМИ финансируются не только украинцами. И потому главный вопрос, о котором говорилось, как раз о том, что должны быть независимые СМИ, которые сегодня, когда в Украине война, защищают суверенитет Украины и территориальную целостность. В этом и невероятная дилемма, потому как для многих украинцев, голосовавших за Зеленского, это был человек, который обещал мир, завершение войны и ставил это главной целью своего президентства. Спустя несколько месяцев как будто сорвалась эта маска, а под ней мы увидели совершенно иную. И неужели эта встреча в Лондоне этот тумблер в голове украинского лидера переключила?
Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат политических наук, доцент (Россия):
Все-таки я не склонен верить в силу одной встречи даже на таком уровне, тем более она была далеко не единственная, вспомним, сколько раз Зеленский проводил переговоры с Борисом Джонсоном. Здесь сыграл роль комплекс факторов, но что вы совершенно правильно отметили, за Зеленского голосовала в большинстве своем русскоязычная Украина – Восточная Украина – как за будущего президента мира, который решит проблему Донбасса тем или иным путем. И кстати, на определенном этапе мне лично казалось, что он пытается. Вспомним, например, были переговоры с президентом Путиным в Минском формате. Тогда как никогда были надежды на то, что этот конфликт может быть урегулирован дипломатическим путем. Но определенные силы обернули это в самый печальный из возможных сценариев развития событий.
Один из этих центров силы, безусловно, Лондон, второй – Вашингтон, далее по списку. В чем я полностью согласен с Виктором, так это в том, что Британия – номер один в авангарде современной антироссийской политики. И у нас в России часто употребляют такое понятие «красные линии». Теперь уже в ироническом контексте, потому что западные партнеры систематически их пересекают, а в российском обществе есть ощущение, что власть недостаточно жестко на пересечение этих красных линий реагирует. Так вот, первыми это всегда делают британцы. Они первыми поставили Украине современные дальнобойные и противокорабельные ракеты, они поставили им ракеты класса «земля – земля», бьющие сегодня по Луганску и по Донецку, они поставили им танки Challenger, а остальные западные страны, видя, что красные линии можно пересекать по примеру Великобритании, подтягиваются. Поэтому надо отдать должное и противнику, я бы даже сказал, врагу – смелости им сегодня хватает. Они не боятся идти на обострение с одной из крупнейших ядерных держав. И это вызов, на который Москва будет отвечать.
Виктор Саевич, магистр политических наук:
Британцы прекрасно понимают: или они хотят на плаву... Я не согласен, что там не великая держава. Британцы – великая держава, несмотря на то, что они небольшая страна, потому что у них огромные доминионы, у них бывшие колонии, эти элиты подкормлены. Британия играет намного большую роль, чем они на политической карте. Ватикан – тоже страна не очень большая, одна Ватикан по мощи многих огромных стран стоит. Поэтому у Британии в этом плане сейчас последний и решительный бой. Или они разгромят Россию при помощи США и других союзников, в том числе и нашу Республику Беларусь, нанесут сокрушительное поражение и опять будут блистать в мировой истории. Если это не получится, тогда Британия окончательно сойдет с арены и действительно может превратиться во второстепенную страну.
Надежда Сасс:
Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом месяце приезжал в Великобританию, встречался с премьер-министром Риши Сунаком. Цель визита понятна: молить британцев о поставках нового и нового оружия, несмотря на то, что Британия и так стала основным поставщиком вооружения Киеву после США. Какое именно вооружение поставляет в Украину Лондон и насколько оно важно на данный момент?
С самого начала спецоперации России в Украине Британия стала одним из основных поставщиков оружия и снаряжения Киеву. Так, в прошлом месяце в Украину были отправлены ракеты большой дальности, их радиус действия – более 250 километров. Для сравнения, американские ракеты могут преодолеть всего лишь 80. Таким образом, именно Лондон стал первым, кто поставил Киеву крылатые ракеты. И как заявили в России, Украина уже начала их использовать. Британия также стала первой страной, поставившей киевскому режиму основные боевые танки, находящиеся на вооружении в странах НАТО. Речь идет о 14 танках Challenger 2, а также о примерно 30 самоходных артиллерийских установках.
Именно поставки танков смогли повлиять на Германию, которая все-таки согласилась предоставить Украине Leopard 2. Как считают многие военные аналитики, танки в сочетании с другими системами вооружения будут иметь жизненно важное значение для любой попытки Украины выбить российские войска с укрепленных позиций в ходе ожидаемого наступления. Кроме того, Лондон объявил о поставке сотни ударных беспилотников, дальность действия которых – более 200 километров, и ракет ПВО. По мнению специалистов, беспилотники могут быть особенно эффективными для снабжения войск на переднем крае, особенно под огнем российской артиллерии и в условиях, когда существует риск окружения. Также от Англии Киев получил противотанковые ракеты, переносное оружие для разрушения укреплений и бункеров, шлемы и бронежилеты. Но даже это лишь малая часть того, что Великобритания уже отправила или собирается отправить в Украину. И как считают эксперты, такие многомиллионные траты Лондона говорят о прямой выгоде Королевства в российско-украинском конфликте.
Надежда Сасс:
Олег, могли ли вы себе представить еще несколько лет назад, что ключевым партнером Украины будет именно Великобритания? Почему Соединенные Штаты в этой истории присутствуют – думаю, о грязных делишках демократов и семьи Байденов мы еще неоднократно будем вспоминать, почему им выгодна эта история. А почему Британия?
Олег Волошин, украинский политик, кандидат политических наук:
Это вопрос оппортунизма, как раз Соединенные Штаты присутствуют везде, потому что это одинокая сверхдержава, пытающаяся мучительно бороться за сохранение своей гегемонии. Об этом сказано и пересказано десятки раз, не будем повторяться, думаю, нашим уважаемым зрителям понятно, что для Соединенных Штатов любое ослабление России, через которое видится возможность ослабления тандема Россия – Китай, является важным и выгодным. В любом случае Соединенные Штаты не могли остаться в стороне от попытки Москвы решить радикальным способом те проблемы, которые у нее были с Украиной, и получить в Киеве лояльность правительства.
Что касается Великобритании. Почему оппортунизм? Потому что правильно говорит Александр Григорьевич Лукашенко насчет того, что есть прямая связь с Вашингтоном, другое дело – хочет ли Байден регулярно общаться с Зеленским, вот в чем вопрос. А я точно знаю, что нет, потому что Зеленский, прекрасно известны все его особенности, слабости, коррумпированность режима, увлечения запрещенными препаратами и все остальное. Да и Байден, во-первых, как президент сверхдержавы, у которой проблем выше крыши, и других, с кем еще поговорить. А во-вторых, мы все знаем, в каком уважаемом возрасте находится сам господин Байден. И здесь есть оппортунизм в том смысле, кому больше всего есть дела.
И вот как раз англичане, сменилось стабильно уже три премьера, каждый следующий все активнее, но тот же Риши Сунак хитрее чуть-чуть, чем Лиз Трасс или Джонсон, но достаточно последовательно играет на этом поле. Они играют роли и адвокатов, и ключевых лоббистов эскалации конфронтации. То есть им не лень поднимать трубку и звонить Зеленскому, им не лень лоббировать интересы Зеленского, уговаривать других лидеров. И было правильно сказано, что Британия служит ледоколом. Что такое сегодня 14 танков? По масштабам нынешнего фронта это вообще ерунда, но благодаря поставке этих 14 удалось получить под сотню Leopard, а, может быть, и больше будет. И Британия здесь играет роль, пользуется тем, что никто не хочет большой конфронтации с Россией. Американцы, на самом деле, в ней участвуют, не могут не участвовать, но без огонька. Мы это прекрасно видим. А вот британцы действительно участвуют с большим огоньком.
Надежда Сасс:
Какая причина появления этого огонька в глазах, на ваш взгляд?
Павел Фельдман:
Я бы сказал в порядке гипотезы, что британцы на территории Украины конкурируют не только с Россией, но и с Америкой. Вы сказали, что последовательно четыре премьер-министра страны поддерживают, дают оружие Киеву. Они все представители одной партии. Партия консерваторов выражает интересы старой британской элиты. А эта старая британская элита даже к американцам относится немного высокомерно, я бы даже сказал, реваншистски. Поэтому Лондону сейчас очень важно на контрасте с вялым и не очень дееспособным Байденом показывать, что они смелые ребята, что они не боятся идти на обострение даже с таким мощным центром силы, которым является Москва. И в этом отношении они гораздо решительнее Соединенных Штатов Америки. Все-таки при колоссальном военном потенциале Лондона, наверное, он не сопоставим с американским, а эти ребята действуют смелее Вашингтона. Они проявляют большую политическую волю, решительность. И таким образом Британия потихонечку на контрасте со своей бывшей колонией возвращает себе ту роль в большой игре, которая была утрачена во времена холодной войны. Она возвращается, и с ней придется считаться как с новым центром силы, не менее значимым, чем Вашингтон.
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