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Савиных: резолюции ПА ОБСЕ окончательно превратились в инструменты лжи

06 июля 2023 11:14
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Резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ окончательно превратились в инструменты лжи, давления и шантажа. Такое заявление сделал председатель Комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Савиных: резолюции ПА ОБСЕ окончательно превратились в инструменты лжи-1

Структура окончательно теряет свои позиции как площадка для свободного обсуждения наиболее острых вопросов международной повестки дня. Это подтверждает сразу две разрушительные тенденции. У западных политиков резко изменился тон обсуждений. Нормой стали эмоциональные и даже истеричные заявления, цель которых – отвлечь внимание от реальных проблем. И когда эта тактика не срабатывает, предпринимаются попытки предельно ограничить участие в парламентском форуме делегаций из стран, которые выражают независимую политическую позицию.

Савиных: резолюции ПА ОБСЕ окончательно превратились в инструменты лжи-4

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы постоянно сталкиваемся с ситуацией невыдачи виз или усложнения процедуры выдачи виз, которые носят практически запретительный характер, или с отказом в обеспечении гарантий безопасности, что является обязательным при проведении такого рода международных мероприятий. На сессии в Ванкувере эти деятели пошли еще дальше. Они приняли решение проводить мероприятия ПА ОБСЕ только в тех странах, которые отказываются выдавать визы парламентариям из Беларуси и России. Полностью осознавая, что этот подход квалифицируется как нарушение международных обязательств, управляющие органы ПА ОБСЕ стыдливо перекидывают ответственность на политический истеблишмент отдельных стран Запада.

Напомним, на сессии в Ванкувере была принята декларация, в которой Беларуси были выдвинуты обвинения в «нелегитимности» режима, поддержке «агрессии России против Украины», размещении российского ядерного оружия в стране, похищении украинцев, в том числе детей.

# ОБСЕ # Андрей Савиных # Фотофакт

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