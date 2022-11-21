«Оказала реальную помощь?» Политический обозреватель из Армении об участии ОДКБ в конфликте с Азербайджаном

Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» собрались офицеры, политологи, а также присоединились эксперты из стран ОДКБ. Кирилл Казаков, СТВ:

С нами на связи политолог из Армении Айк Халатян. Господин Халатян, скажите, пожалуйста, эти разногласия, которые в ОДКБ являются внутренними, как они воспринимаются с точки зрения Армении? Вроде бы это конфликт между страной ОДКБ и Азербайджаном. Но с точки зрения армян и армян, входящих в ОДКБ, как это воспринимается?

Айк Халатян, политический обозреватель (Армения):

Во-первых, я вообще не согласен с определением «внутренний конфликт». Что, Азербайджан стал уже членом ОДКБ? Когда? Можно указать какие-то документы? К сожалению, категорически не согласен с выступавшими ранее экспертами, потому что если ОДКБ является военно-политическим союзом, то члены союза обязаны выполнять взятые на себя добровольно, не насильно, обязательства в рамках Устава ОДКБ и других основополагающих документов организации. Кирилл Казаков:

У меня вопрос такой. Ориентируюсь на речь нашего Президента, которая был на внеочередном саммите ОДКБ, когда он сказал, что все-таки вопрос на Кавказе, если он решается в России, если два президента (Армении и Азербайджана) встречаются в Сочи и если там президент Путин выступает модератором этого конфликта, возможно, можно решить это таким образом, чем привлечением Европейского союза, Америки, НАТО. Айк Халатян:

А может, немножко раньше отмотаем? В сентябре против суверенной международно признанной территории Республики Армения совершается агрессия, оккупированы десятки квадратных километров страны – члена ОДКБ. Армения по всем правилам, документам, установленным в ОДКБ, обращается за помощью в случае агрессии против нее со стороны члена – не организации. На этом фоне думать, что…



Алена Сырова, СТВ:

Туда направляется миссия во главе с секретарем Засем.



Айк Халатян:

Азербайджанские войска вышли с территории Армении? ОДКБ оказала реальную помощь? Понимаете, тут вопрос… Посмотрите, мы сейчас обсуждаем, что будет обсуждаться…