«Оказала реальную помощь?» Политический обозреватель из Армении об участии ОДКБ в конфликте с Азербайджаном

Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» собрались офицеры, политологи, а также присоединились эксперты из стран ОДКБ.
Кирилл Казаков, СТВ:
С нами на связи политолог из Армении Айк Халатян. Господин Халатян, скажите, пожалуйста, эти разногласия, которые в ОДКБ являются внутренними, как они воспринимаются с точки зрения Армении? Вроде бы это конфликт между страной ОДКБ и Азербайджаном. Но с точки зрения армян и армян, входящих в ОДКБ, как это воспринимается?
Айк Халатян, политический обозреватель (Армения):
Во-первых, я вообще не согласен с определением «внутренний конфликт». Что, Азербайджан стал уже членом ОДКБ? Когда? Можно указать какие-то документы? К сожалению, категорически не согласен с выступавшими ранее экспертами, потому что если ОДКБ является военно-политическим союзом, то члены союза обязаны выполнять взятые на себя добровольно, не насильно, обязательства в рамках Устава ОДКБ и других основополагающих документов организации.
Кирилл Казаков:
У меня вопрос такой. Ориентируюсь на речь нашего Президента, которая был на внеочередном саммите ОДКБ, когда он сказал, что все-таки вопрос на Кавказе, если он решается в России, если два президента (Армении и Азербайджана) встречаются в Сочи и если там президент Путин выступает модератором этого конфликта, возможно, можно решить это таким образом, чем привлечением Европейского союза, Америки, НАТО.
Айк Халатян:
А может, немножко раньше отмотаем? В сентябре против суверенной международно признанной территории Республики Армения совершается агрессия, оккупированы десятки квадратных километров страны – члена ОДКБ. Армения по всем правилам, документам, установленным в ОДКБ, обращается за помощью в случае агрессии против нее со стороны члена – не организации. На этом фоне думать, что…
Алена Сырова, СТВ:
Туда направляется миссия во главе с секретарем Засем.
Айк Халатян:
Азербайджанские войска вышли с территории Армении? ОДКБ оказала реальную помощь? Понимаете, тут вопрос… Посмотрите, мы сейчас обсуждаем, что будет обсуждаться…
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Я прекрасно понимаю эмоции наших армянских коллег, более того, Армения была братской страной Беларуси и будет братской страной. Но там должны понимать: НАТО и Европейский союз заинтересованы, чтобы там была война. И все, что они будут делать, сколько бы ни апеллировали НАТО, ЕС, США – только чтобы полыхало. Их мечта, чтобы Армения с Азербайджаном сцепились на десятилетия. Чтобы ослабить Россию. Это надо четко понимать. И в чем Лукашенко прав? Мы ведем себя очень корректно, все эмоции понимаем. Единственный способ, чтобы там был мир, это Армения, Азербайджан, Россия. Вот о чем говорит Лукашенко. Сесть и договориться. Нет третьего пути. Все остальное – война. Война, которая будет длиться очень долго. Ничего хорошего из этого не выйдет.