ОДКБ выполняет все свои политические задачи? Обсудили с Петром Петровским
Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» собрались офицеры, политологи, а также присоединились эксперты из стран ОДКБ.
Кирилл Казаков, СТВ:
23 ноября состоится Совет коллективной безопасности ОДКБ. ОДКБ – это шесть стран бывшего Советского Союза. ОДКБ – это военно-политический союз. Наверное, на изломе конца 2022 года, когда в Украине идет специальная военная операция, в Польше и Литве появляются войска Соединенных Штатов Америки, группировка в Польше далеко не оборонительная, а, скорее всего, наступательная, нам нужно говорить о том, что же такое ОДКБ сейчас.
Если бы мы говорили пять лет назад, то волне вероятно, что мы бы проводили учения совместно с нашими коллегами, что неоднократно было, и в принципе не задавались бы этой политической частью союза, потому что военно-политический союз. Давайте поговорим о политической части, потому что военная тогда вступает в силу, когда дипломаты прекращают договариваться. ОДКБ сейчас. Можно ли говорить о том, что это антиНАТО либо НАТО наше? Говорят же, что есть НАТО-страна, которая руководит этим процессом. Это Соединенные Штаты Америки. Есть фактически сателлиты, но ОДКБ представляется все-таки союзом равноправных участников.
Петр Петровский, политолог:
Я бы вообще не сравнивал с НАТО, потому что в отличие от НАТО, который бомбил Югославию как минимум, ОДКБ такими операциями не занимается и не хочет заниматься. Скорее, это сила сдерживания и «ядерный зонтик» для всех стран-участниц. Мы помним, что было с Югославией, и мы знаем прекрасно, почему этого не сделали с Беларусью, хотя разговоры в 1999-2000 годах были. Было ОДКБ, был «ядерный зонтик» – побоялись сюда сунуться. С другой стороны, мы видим, что нас пытаются сейчас проверить – эти самые ракеты, провокации различного рода.
Мы видим, что в эти выходные вообще было сильнейшее, мощное информационное давление на нас. То находили каких-то якобы агентов КГБ среди российских пленных, то потом внезапно начали вбрасывать, что типа тут Россия готовит террористов. Для чего? Стравить внутри ОДКБ. Значит, они понимают, что это сила, они знают, что сюда боятся соваться, и они хотят это раскрутить. Третий момент. Посмотрите, у нас же имеется прецедент Казахстана – январь 2022 года. То есть мы политическую часть выполняем. Хотя не всегда, и нам еще надо учиться. Граница Таджикистана и Кыргызстана – внутри ОДКБ проблема.