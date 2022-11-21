ОДКБ выполняет все свои политические задачи? Обсудили с Петром Петровским

Новости Беларуси. 23 ноября лидеры стран ОДКБ встретятся в Ереване и обсудят проблемы безопасности. Кто пытается разладить отношения внутри союза? Насколько важно существование этой организации? Актуально ли военное объединение в современном мире? В прямом эфире ток-шоу «По существу» собрались офицеры, политологи, а также присоединились эксперты из стран ОДКБ.

Кирилл Казаков, СТВ:

23 ноября состоится Совет коллективной безопасности ОДКБ. ОДКБ – это шесть стран бывшего Советского Союза. ОДКБ – это военно-политический союз. Наверное, на изломе конца 2022 года, когда в Украине идет специальная военная операция, в Польше и Литве появляются войска Соединенных Штатов Америки, группировка в Польше далеко не оборонительная, а, скорее всего, наступательная, нам нужно говорить о том, что же такое ОДКБ сейчас. Если бы мы говорили пять лет назад, то волне вероятно, что мы бы проводили учения совместно с нашими коллегами, что неоднократно было, и в принципе не задавались бы этой политической частью союза, потому что военно-политический союз. Давайте поговорим о политической части, потому что военная тогда вступает в силу, когда дипломаты прекращают договариваться. ОДКБ сейчас. Можно ли говорить о том, что это антиНАТО либо НАТО наше? Говорят же, что есть НАТО-страна, которая руководит этим процессом. Это Соединенные Штаты Америки. Есть фактически сателлиты, но ОДКБ представляется все-таки союзом равноправных участников.