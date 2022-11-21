«Американцы хотят вернуться». Причём тут российские ядерные объекты, объяснил политолог Елфимов

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Всем известна формула: «Вернись, я все прощу!» У американцев есть ее собственная версия: «Мы вас не прощаем, но хотим вернуться!»

Зачем, спросите вы, и будете правы в своих подозрениях. В самом деле, зачем хотят вернуться американцы, ежели и раньше, и сейчас обвиняют Россию во всех грехах, продолжают спонсировать конфликт в Украине и сколачивать против Союзного государства танковый и ядерный кулаки в Европе?