Охрана внешней границы Союзного государства. Какие проблемы здесь существуют и почему? Объясняем

Новости Беларуси. Одна из тем, которая была затронута журналистами во время общения с Президентом, – взаимоотношения с Россией. Об отдельных аспектах (пограничных вопросах) говорили на неделе и во Дворце Независимости. Глава государства принял с докладом председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо и госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася. сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В целом, речь шла об охране внешней граница Союзного государства. В 1995 году Беларусь и Россия подписали соответствующий договор, который автоматически продляется каждые пять лет. В ноябре вновь истекает срок действия этого документа, что стало поводом проанализировать его выполнение. И, как выясняется, вопросы есть. Какие? Об этом в материале Евгения Пустового.

Одно из самых боеспособных подразделений Госпогранкомитета – ОСАМ. Под Минском граждане России устроили нарколабораторию. Обезвредили ее наши бойцы. Это лишь один из примеров сотрудничества белорусских ГПК с ФСБ России. Сотрудничество ведется в рамках договора о совместных усилиях в охране госграницы. Важному документу почти четверть века, раз в пять лет его продлевают. Теперь время ревизии договоренностей. А насколько это выгодно Беларуси? Александр Лукашенко: Мы надёжно защищаем интересы нашего общего Отечества, как своего, так и нашего главного союзника Внутренняя граница Союзного государства (она же внешняя с Россией) самая протяженная: почти 1300 киллометров. На ее прозрачности некоторые российские граждане пытаются заработать. За три года силовики перекрыли шесть каналов незаконной миграции из России в Европу. И лишь за год задержали 1,5 транзитных наркотиков из ЕС в Россию.

Во всех случаях организаторы – граждане России. То есть белорусские пограничники спасли сотни и тысячи жизней россиян от страшной зависимости. Зась: открытость границы Беларуси и России приносит как определённые плюсы, так и определённые проблемы Евгений Пустовой, корреспондент:

В России создана база лиц, въезд которым в эту страну запрещен. Наши пограничники за три года вычислили, задержали и депортировали в Россию 468 человек. А обратно – единицы. Вот так и работаем. В общем, не белорусы создают проблемы, но решают их именно наши правоохранители. Мы стоим на страже общей союзной границы и вынуждены прикрывать свой тыл. Ведь незаконные мигранты попадают к нам из России. Видимо, тамошним силовикам сил на их поимку не хватает. Надо же контролировать иностранных туристов. Абсурд, но российская сторона сама сначала выдает визы для зарубежных граждан, а затем сама же блокирует их проезд через Беларусь. Через Латвию или Украину можно, а через самую близкую во всех смыслах Беларусь – нельзя. Зачем? Неужели цель дискредитировать туристическую привлекательность Беларуси? Но это же и удар по имиджу Союзного государства. О каком союзе может идти речь, если границы убрали, а барьеры выставили?

Даже для экономических связей. Например, под Смоленском и Брянском контролируют грузовики, которые прошли контроль на общей границе со странами ЕС или Украиной. Проверяют даже граждан государств ЕАЭС. Ну, как проверяют. Тормозят трафик.

Надо простаивать. По четыре часа бывает, и по пять часов стоят. Границы как бы не существует, нас проверяют, когда в Беларусь заезжали. Тут повторно еще раз проверяют. На эту проблему Москве не раз указывал Минск. Наши таможенные и пограничный посты оснащены куда лучше временных российских пунктов пропуска. Белорусские процедуры и по оперативности, и по тщательности контроля являются эталонными в СНГ. Об этом сказано, но так ничего и не сделано. Как говорится, автопоезд и ныне там сутками может стоять. Президент Беларуси о ситуации на границе с Россией: «Мы, конечно, выдержим, вытерпим. Но не надо от нас чего-то требовать» Евгений Пустовой:

У дальнобойщиков родилась байка, что до полудня в Россию можно въехать за деньги, а после обеда по документам. Сначала на внутренней границе появились желтые жилеты – фитосанитарный контроль, затем – зеленые фуражки. В общем, все въезды в Россию превратились в красный коридор. Ни гражданам Союзного государства, ни транзитным грузовикам, ни нашим пограничникам и таможенникам легче от этого не стало. Санкции ввела Россия, а работы прибавилось у наших служб.

Андрей Щиров, начальник отделения пограничного контроля «Веселовка»:

Увеличилось значительное количество иностранных граждан. С начала года через пункт пропуска «Веселовка» проследовали граждане 80 стран.

Раньше пункт пропуска «Веселовка» ассоциировался с монументов «Три сестры», что на границе трех стран. Сейчас еще и с самым современным пограничным переходом. Камеры видеонаблюдения, системы контроля, пограничные полосы. Сейчас так укреплено выглядит практически вся граница с южной соседкой.

Евгений Пустовой:

Существует общий союзный бюджет для финансирования пограничной инфраструктуры, но по факту сколько внесли туда денег, столько и взяли. Вот и получается: деньги белорусских налогоплательщиков и силы наших ведомств идут в том числе на защиту российской границы. Получается, в общую безопасность белорусы вносят неоценимый вклад.