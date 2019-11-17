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Охрана внешней границы Союзного государства. Какие проблемы здесь существуют и почему? Объясняем

17 ноября 2019 18:20
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Новости Беларуси. Одна из тем, которая была затронута журналистами во время общения с Президентом, – взаимоотношения с Россией. Об отдельных аспектах (пограничных вопросах) говорили на неделе и во Дворце Независимости. Глава государства принял с докладом председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо и госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася. сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Охрана внешней границы Союзного государства. Какие проблемы здесь существуют и почему? Объясняем-1

В целом, речь шла об охране внешней граница Союзного государства. В 1995 году Беларусь и Россия подписали соответствующий договор, который автоматически продляется каждые пять лет. В ноябре вновь истекает срок действия этого документа, что стало поводом проанализировать его выполнение. И, как выясняется, вопросы есть. Какие? Об этом в материале Евгения Пустового.

Охрана внешней границы Союзного государства. Какие проблемы здесь существуют и почему? Объясняем-4

Одно из самых боеспособных подразделений Госпогранкомитета – ОСАМ. Под Минском граждане России устроили нарколабораторию. Обезвредили ее наши бойцы. Это лишь один из примеров сотрудничества белорусских ГПК с ФСБ России. Сотрудничество ведется в рамках договора о совместных усилиях в охране госграницы. Важному документу почти четверть века, раз в пять лет его продлевают. Теперь время ревизии договоренностей. А насколько это выгодно Беларуси?

Александр Лукашенко: Мы надёжно защищаем интересы нашего общего Отечества, как своего, так и нашего главного союзника

Внутренняя граница Союзного государства (она же внешняя с Россией) самая протяженная: почти 1300 киллометров. На ее прозрачности некоторые российские граждане пытаются заработать. За три года силовики перекрыли шесть каналов незаконной миграции из России в Европу. И лишь за год задержали 1,5 транзитных наркотиков из ЕС в Россию.

Охрана внешней границы Союзного государства. Какие проблемы здесь существуют и почему? Объясняем-7

Во всех случаях организаторы – граждане России. То есть белорусские пограничники спасли сотни и тысячи жизней россиян от страшной зависимости.

Зась: открытость границы Беларуси и России приносит как определённые плюсы, так и определённые проблемы

Евгений Пустовой, корреспондент:
В России создана база лиц, въезд которым в эту страну запрещен. Наши пограничники за три года вычислили, задержали и депортировали в Россию 468 человек. А обратно – единицы. Вот так и работаем. В общем, не белорусы создают проблемы, но решают их именно наши правоохранители. Мы стоим на страже общей союзной границы и вынуждены прикрывать свой тыл. Ведь незаконные мигранты попадают к нам из России. Видимо, тамошним силовикам сил на их поимку не хватает.

Надо же контролировать иностранных туристов. Абсурд, но российская сторона сама сначала выдает визы для зарубежных граждан, а затем сама же блокирует их проезд через Беларусь. Через Латвию или Украину можно, а через самую близкую во всех смыслах Беларусь – нельзя. Зачем? Неужели цель дискредитировать туристическую привлекательность Беларуси? Но это же и удар по имиджу Союзного государства. О каком союзе может идти речь, если границы убрали, а барьеры выставили?

Охрана внешней границы Союзного государства. Какие проблемы здесь существуют и почему? Объясняем-10

Даже для экономических связей. Например, под Смоленском и Брянском контролируют грузовики, которые прошли контроль на общей границе со странами ЕС или Украиной. Проверяют даже граждан государств ЕАЭС. Ну, как проверяют. Тормозят трафик.

Охрана внешней границы Союзного государства. Какие проблемы здесь существуют и почему? Объясняем-13

Надо простаивать. По четыре часа бывает, и по пять часов стоят.

Границы как бы не существует, нас проверяют, когда в Беларусь заезжали. Тут повторно еще раз проверяют.

На эту проблему Москве не раз указывал Минск. Наши таможенные и пограничный посты оснащены куда лучше временных российских пунктов пропуска. Белорусские процедуры и по оперативности, и по тщательности контроля являются эталонными в СНГ. Об этом сказано, но так ничего и не сделано. Как говорится, автопоезд и ныне там сутками может стоять.

Президент Беларуси о ситуации на границе с Россией: «Мы, конечно, выдержим, вытерпим. Но не надо от нас чего-то требовать»

Евгений Пустовой:
У дальнобойщиков родилась байка, что до полудня в Россию можно въехать за деньги, а после обеда по документам. Сначала на внутренней границе появились желтые жилеты – фитосанитарный контроль, затем – зеленые фуражки. В общем, все въезды в Россию превратились в красный коридор. Ни гражданам Союзного государства, ни транзитным грузовикам, ни нашим пограничникам и таможенникам легче от этого не стало. Санкции ввела Россия, а работы прибавилось у наших служб.

Охрана внешней границы Союзного государства. Какие проблемы здесь существуют и почему? Объясняем-16

Андрей Щиров, начальник отделения пограничного контроля «Веселовка»:
Увеличилось значительное количество иностранных граждан. С начала года через пункт пропуска «Веселовка» проследовали граждане 80 стран.

Охрана внешней границы Союзного государства. Какие проблемы здесь существуют и почему? Объясняем-19

Раньше пункт пропуска «Веселовка» ассоциировался с монументов «Три сестры», что на границе трех стран. Сейчас еще и с самым современным пограничным переходом. Камеры видеонаблюдения, системы контроля, пограничные полосы. Сейчас так укреплено выглядит практически вся граница с южной соседкой.

Охрана внешней границы Союзного государства. Какие проблемы здесь существуют и почему? Объясняем-22

Евгений Пустовой:
Существует общий союзный бюджет для финансирования пограничной инфраструктуры, но по факту сколько внесли туда денег, столько и взяли. Вот и получается: деньги белорусских налогоплательщиков и силы наших ведомств идут в том числе на защиту российской границы. Получается, в общую безопасность белорусы вносят неоценимый вклад.

Охрана внешней границы Союзного государства. Какие проблемы здесь существуют и почему? Объясняем-25

Точная дата актуализации новой версии договора пока не названа. Белорусские пограничники свои условия подготовят оперативно, как и подобает нашим стражам границ. Затем за российской стороной – слово, которое не должно расходится с делом.

Анатолий Лаппо: «Мы свои союзнические обязательства всегда выполняли и будем выполнять»

Мы не ссоримся с соседями. Наоборот, заботимся об укреплении и упрощении связей. Мы нацелены вместо безграничного контроля на безграничный союз.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Станислав Зась # Андрей Щиров # Анатолий Лаппо # Фотофакт

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