Лидия Ермошина рассказала об общей явке на парламентских выборах в Беларуси

Новости Беларуси. 17 ноября – парламентские выборы в Беларуси. Избирательные участки закрылись, теперь самое время для аналитики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Наталья Кочанова рассказала, за кого голосовала на выборах в парламент Беларуси
На прямой связи со студией – корреспондент Яна Шипко.
Яна Шипко, корреспондент:
Информационный центр работает во Дворце Республики. Здесь стало тише перед закрытием избирательных участков. У нас есть данные, озвученные главой Центризбиркома на последнем брифинге. Это информация на 18:00. Так вот, явка по стране составила более 70 %. Практически по всей Беларуси – в 109 округах из 110 – выборы можно считать состоявшимися: там проголосовало более половины избирателей.
Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:
В Республике Беларусь – по крайней мере, нам избирательные комиссии дают – уже состоялись по 109 избирательным округам. То есть только один избирательный округ, Гродненский центральный, не дотягивает несколько процентов до 50. Все остальные дают, показывают, что выборы состоялись, даже город Минск – здесь равномерная явка.
Итак, общая явка составила: Брестская область – 69,33 %, Витебская область – 76,32 %, Гомельская область – 74,18 %, Гродненская область – 72,36 %, Минская область – 71,90 %, Могилевская область – 77,63 % и город Минск – 58,76 %. По стране явка – 70,72 %.
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