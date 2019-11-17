Лидия Ермошина рассказала об общей явке на парламентских выборах в Беларуси

Новости Беларуси. 17 ноября – парламентские выборы в Беларуси. Избирательные участки закрылись, теперь самое время для аналитики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наталья Кочанова рассказала, за кого голосовала на выборах в парламент Беларуси На прямой связи со студией – корреспондент Яна Шипко.

Яна Шипко, корреспондент:

Информационный центр работает во Дворце Республики. Здесь стало тише перед закрытием избирательных участков. У нас есть данные, озвученные главой Центризбиркома на последнем брифинге. Это информация на 18:00. Так вот, явка по стране составила более 70 %. Практически по всей Беларуси – в 109 округах из 110 – выборы можно считать состоявшимися: там проголосовало более половины избирателей.