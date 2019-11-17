Глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ: мы хотим видеть ситуацию на 360 градусов

Новости Беларуси. Нынешние парламентские выборы в Беларуси ознаменованы небывалым количеством международных наблюдателей. Точную цифру приводит Центризбирком – более тысячи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И большинство наблюдателей охотно делились своими впечатлениями о ходе голосования с журналистами. Палитру мнений собрала корреспондент Юлия Бешанова.

Больше тысячи международных наблюдателей: миссия от БДИПЧ ОБСЕ, посланники ШОС, ПАСЕ, дипломаты, представители избирательных органов иностранных государств. Кроме того, строгое соответствие закону процедуры волеизъявления воочию оценили не менее 30 тысяч национальных наблюдателей. За ходом электоральной кампании в ее кульминационный день в Беларуси следило рекордное за 10 лет количество международных экспертов.

Метте Денкер, международный наблюдатель (Парламентская ассамблея ОБСЕ):

Пока мы не можем давать официальных оценок ходу избирательного процесса, таковы правила нашей миссии. Но эмоциональная оценка: все очень душевно, люди довольные, атмосфера очень доброжелательная, принимают хорошо. Отличие от выборов в моей стране – обычно у нас гораздо больше список кандидатов.

Самая многочисленная миссия наблюдателей – от СНГ. За прозрачностью выборов в разных областях 17 ноября следили 475 человек из восьми стран Содружества. Это юбилейная, сотая миссия на выборах и референдумах в государствах – участниках Содружества. Символично, что работает она в Беларуси, где впервые развернула свою деятельность 18 лет назад на выборах Президента республики. Мониторить ситуацию специалисты начали почти за два месяца до начала голосования – работали 48 долгосрочных наблюдателей. Они постоянно выезжали в регионы, посещали избирательные комиссии, встречались с кандидатами и представителями общественности. Сегодня в каждой области на участки отправились порядка 50 представителей миссии.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ:

У нас на всех участках обязательно проходит беседа, обмен мнениями с местными наблюдателями. И нас радует то, что и местные наблюдатели также говорят о спокойном, организованном голосовании, о том, что все проходит без нарушений, без замечаний. На всех участках звучит музыка, работают буфеты. Действительно, как на всем пространстве Содружества, так и в братской Беларуси выборы – это своего рода праздник. Очень хорошо, что эта традиция сохраняется. От души хочется пожелать нашим белорусским друзьям, братьям, чтобы выборы прошли спокойно, организованно (что мы, собственно, сейчас видим). И самое главное – чтобы после выборов в стране сохранялись мир, стабильность и благополучие. Григорий Рапота: хорошая степень организации парламентских выборов, с соблюдением всех правил Международные и национальные эксперты сегодня единодушны: выборы хорошо подготовлены, качественно оформлены избирательные участки. Те эксперты, которые в составе миссий не первый раз, отмечают и особенности нынешней гонки – возросшая активность участников избирательной кампании.

По сравнению с выборами в Палату представителей шестого созыва, в этот раз число выдвиженцев в кандидаты в депутаты значительно больше. Как результат – на каждый депутатский мандат претендуют примерно пять человек. Это, безусловно, позитивная тенденция, так как чем больше кандидатов, тем шире альтернатива для выбора.

Ольга Германова, международный наблюдатель (миссия СНГ):

Работает комиссия очень компетентно и грамотно. Наблюдателей очень много, местных наблюдателей прежде всего. Ну и международных наблюдателей. Нам, конечно, очень важно, чтобы депутаты, которые пройдут в собрание, получили максимально голосов. Это дает им легитимное избрание. Потому что только тогда депутат может говорить от имени всего белорусского народа. Это первая позиция. И вторая позиция. Конечно, лично меня интересуют профессионалы, чтобы это были очень профессиональные люди. Потому что я работаю в комиссии по социальным вопросам, и у нас будет большая замена депутатов именно с белорусской стороны. Поэтому мы заинтересованы в профессиональных людях, потому что мы делаем интеграцию законов наших государств, чтобы люди именно с компетентной точки зрения писали эти законы.

Марина Гаджиева, национальный наблюдатель:

Я наблюдателем на выборах не первый год, поэтому сегодня хочу сказать, что на нашем участке (я пришла сегодня к половине восьмого) и при опечатывании урн, и при ходе голосования мы не выявили никаких нарушений. Люди приходят с радостным настроением. Наверное, сказывается то, что сегодня праздник – День сельского хозяйства.

Несколько дней назад в Беларусь прибыла и миссия Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. Команда из 11 экспертов, работающих в Минске, и 30 долгосрочных наблюдателей подчеркивают: окончательные выводы о ходе выборов делать пока рано, день голосования – лишь верхушка айсберга. 16 ноября в нашу страну приехали еще почти 400 краткосрочных наблюдателей, чтобы непосредственно пообщаться со всеми участниками политического процесса.

Кориэн Йонкер, глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ:

Говорить сейчас что-то об избирательном процессе слишком рано. Мы хотим иметь полную картину. Мы хотим видеть ситуацию на 360 градусов. Мы имеем самые разные мысли, самые разные мнения относительно процесса. Первые итоги будут подведены на пресс-конференции в понедельник, там мы расскажем об общей картине – что происходило до выборов, во время предварительного голосования и в день выборов.