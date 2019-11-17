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Процедура погашения неиспользованных бюллетеней. Показываем, как это происходит

17 ноября 2019 18:01
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Новости Беларуси. Избирательные участки по голосованию на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания завершили работу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наша коллега Кристина Федорович вышла на прямую связь со студией с избирательного участка № 474 в Минске.

Процедура погашения неиспользованных бюллетеней. Показываем, как это происходит-1

– Неиспользованных 464 бюллетеня. Прошу секретаря и членов избирательной комиссии погасить неиспользованные бюллетени.
– То есть каждый неиспользованный бюллетень надрезают таким образом?
– Да.

Процедура погашения неиспользованных бюллетеней. Показываем, как это происходит-4

Процедура погашения неиспользованных бюллетеней. Показываем, как это происходит-6

– Всегда ли «гасили» таким образом?
– Всегда таким образом. Это устоявшаяся традиция.

Подробнее о том, что происходит на избирательном участке после его официального закрытия, смотрите в видеоматериале.

# Выборы-2019 # Кристина Федорович # Фотофакт

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