Процедура погашения неиспользованных бюллетеней. Показываем, как это происходит

Наша коллега Кристина Федорович вышла на прямую связь со студией с избирательного участка № 474 в Минске.

Новости Беларуси. Избирательные участки по голосованию на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания завершили работу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

– Неиспользованных 464 бюллетеня. Прошу секретаря и членов избирательной комиссии погасить неиспользованные бюллетени. – То есть каждый неиспользованный бюллетень надрезают таким образом? – Да.

– Всегда ли «гасили» таким образом?

– Всегда таким образом. Это устоявшаяся традиция.