Процедура погашения неиспользованных бюллетеней. Показываем, как это происходит

Новости Беларуси. Избирательные участки по голосованию на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания завершили работу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Наша коллега Кристина Федорович вышла на прямую связь со студией с избирательного участка № 474 в Минске.
– Неиспользованных 464 бюллетеня. Прошу секретаря и членов избирательной комиссии погасить неиспользованные бюллетени.
– То есть каждый неиспользованный бюллетень надрезают таким образом?
– Да.
– Всегда ли «гасили» таким образом?
– Всегда таким образом. Это устоявшаяся традиция.
Подробнее о том, что происходит на избирательном участке после его официального закрытия, смотрите в видеоматериале.