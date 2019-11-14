Александр Лукашенко: Мы надёжно защищаем интересы нашего общего Отечества, как своего, так и нашего главного союзника

Новости Беларуси. Судьбу общей белорусско-российской границы и союзного Договора о пограничном сотрудничестве 14 ноября обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства принял с докладами госсекретаря Совета безопасности и руководителя пограничного комитета. Время ревизии и актуализации соглашения, которое действует уже почти четверть века. И если между силовиками в союзных взаимоотношениях все гладко, то на правительственном уровне появляется вопросы и даже упреки. Так за чей счет белорусы берегут рубежи Союзного государства – репортаж Евгения Пустового.

Так кинематографично россияне еще в «ельциновской России» изобразили крушение границ между братьями и соседями. С 1995 года действует договор между нашими странами о совместных усилиях в охране госграницы. Раз в пять лет его продлевают. Теперь время ревизии важного документа. Поэтому процесс на личном контроле главы государства. Сегодня актуальность документа и предполагаемые изменения обсудили во Дворце Независимости. Зась: открытость границы Беларуси и России приносит как определённые плюсы, так и определённые проблемы



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Свои обязательства согласно этого договора выполняем сполна, на 100 %, в плане борьбы с основными преступлениями. Это и наркотики, и оружие, боеприпасы, похищенный автотранспорт. Мы также активно боремся с нелегальной миграцией. И мы всегда приводили пример, что пограничное ведомство Беларуси просто в разы эффективнее работает на совместных границах. И приводили пример по задержанию наркотиков на душу населения, если можно так сказать, и по оружию, и по мигрантам, и так далее. То есть мы надежно защищаем интересы на первых метрах нашего общего Отечества, как свои, так и нашего главного союзника – Российской Федерации.

Общая граница Беларуси с Россией – почти 1300 километров, с Евросоюзом – почти такая же протяженность, немногим менее – с Украиной. И вот по всей этой линии «зеленые фуражки» обеспечивают безопасность не только своей страны, но и Союзного государства.

Большинство мероприятий проводят совместными силами. А честность и профессионализм наших пограничников не раз отмечали российские коллеги. Ну как иначе, наш Президент сам охранял последние метры страны, а его старший сын служил в самом боевом подразделении ГПК – ОСАМе. Зачастую мы присматриваем, что называется, за тылом. Главный поток незаконных мигрантов в Беларусь попадает именно со стороны Смоленска и Брянска. За три года перекрыто шесть каналов незаконной миграции. Большинство организаторов – россияне.

Наркотическую заразу тоже либо доставляют российским адресатам по территории нашей страны, либо в наркотрафике замешаны россияне. Только факты: за это год задержано полтонны наркотиков, которые из Европы пытались ввезти пять граждан России. А в Хатежино под Минском подданные соседнего государства вообще устроили нарколабораторию.

В общем, не наши соотечественники создают проблемы, но решают их именно наши правоохранители. Но это не мешает критиковать белорусов в нахлебничестве, то есть, образно говоря, в окопах вместе, а махорка – врозь. Президент Беларуси о ситуации на границе с Россией: «Мы, конечно, выдержим, вытерпим. Но не надо от нас чего-то требовать» Буквально вчера (13 ноября – прим. ред.) на аэродром под Барановичами приземлилось звено новых истребителей. На следующей неделе ожидаем еще одну пару. «Сушки», которые будут охранять союзное небо, куплены за наш счет. Да разве только это.

А как можно калькулировать обеспечение безопасности России в направлении главной потенциальной угрозы? Фланги – Балтика и Юг – уже в сфере влияния Североатлантического альянса. А чего стоит внешнеполитическая поддержка Беларуси? Бесценна.

Александр Лукашенко:

Сейчас мы говорим: закупили там у России современные самолеты. Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие? Мы умеем им пользоваться не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги. Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы – гиря на ногах. Поэтому надо все эти вопросы сводить на уровне правительства и на стол: вот, мы помогаем. И чтобы российское общество знало и понимало, что никакие белорусы не нахлебники, что русскому человеку, россиянину, в Беларуси не хуже, чем в России. Давайте прямо говорить: лучше, чем в России. И они это отмечают, и это стоит денег. Поэтому, если российское руководство готово в этом направлении действовать, тогда давайте будем с ними заключать новый договор по обороне наших границ. Если россияне не хотят этого, тогда нам надо быть готовыми, как мы и работаем сейчас, действовать, защищая свои интересы от имени Республики Беларусь, в одиночку. Пограничные ведомства тоже финансируются из союзного бюджета на паритетных условиях. Например, средства из карманов белорусских налогоплательщиков пошли на модернизацию пункта пропуска «Веселовка». Это тот, что у монумента «Три сестры».

Интегрированная система охраны границы обеспечивает безопасность не только Беларуси. Рукой подать до российской границы.

Евгений Гомон, начальник управления охраны государственной границы Гомельской пограничной группы:

В последние годы активно ведутся работы по наращиванию инженерной структуры на белорусско-украинском участке границы, в том числе это оснащение в техническом плане. Оборудуются интегрированные системы охраны «Ворон» с применением видеонаблюдения. Данное техническое оснащение в совокупности с профессионализмом личного состава позволяет обеспечить надежную охрану границы на порученном участке.

Отсюда начинается наша родина и пространство Союзного государства. А вот проблемы начались после сумбурных решений российской стороны о нововведениях пограничного контроля. Например, иностранцам российская сторона визы выдает, а проезд через Беларусь блокирует. А ведь с высоких трибун союзных саммитов звучат предложения о создании единого туристического пространства. Получается, иностранным туристам, оценившим белорусский Мир, чтобы сфотографироваться на фоне Кремля, нужно ехать в Россию либо через Украину, либо Латвию.

Андрей Щиров, начальник отделения пограничного контроля «Веселовка»:

По сравнению с пассажиропотоком, который у нас был 3-5 лет назад, конечно, увеличилось значительно количество иностранных граждан. С начала года через пункт пропуска «Веселовка» проследовали граждане 80 стран.

Еще абсурднее ситуация выглядит с контролем грузов. Это «Варшавский мост» – дверь на Восток и окно в Европу. Здесь наши пограничники и таможенники тщательно досматривают грузы, пломбируют их, а всю информацию передают до пункта назначения.

Белорусский процесс заслужил высоких оценок коллег в ЕАС. Но в Союзном государстве фуры еще раз досматривают на границе между Беларусью и Россией. Досматривают неторопливо. У российских пограничников нет такой инфраструктуры, как у нас.

Людас Гадляускас, дальнобойщик (Литва):

Неудобство в том, что надо простаивать, бывает и по 4, и по 5 часов стоять, пока очередь.



Бинали Зукаев, дальнобойщик (Казахстан):

Я гражданин Казахстана. Паспорт показываю – нет, меня остановили, час-полтора я здесь находился. Пограничники останавливают российские.

Асан Муканбеталиев, дальнобойщик (Кыргызстан):

Бывает, что создают не то что проблемы, стоим час-два...

Такой вот несоюзнический шаг – тормозить не только большегрузы – наносит удар по имиджу Беларуси. От Балтийского до Черного морей у нас добротные и безопасные дороги, развитая инфраструктура и один из лучших показателей в СНГ по оперативности оформления грузов. Так какую же пользу действительно приносит нам такой договор?

Александр Лукашенко:

Знаю, что проработали вы с россиянами дальнейшие наши шаги по работе, по защите наших границ – России и Беларуси. И что в сухом остатке? Как будем действовать? Ваши предложения по будущему договору: будем заключать, не будем. Если будем, на каких условиях?