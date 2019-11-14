Зась: открытость границы Беларуси и России приносит как определённые плюсы, так и определённые проблемы

Новости Беларуси. Беларусь инициирует изменение договора с Россией о взаимных усилиях в охране границы. Такую задачу 14 ноября поставил Александр Лукашенко во время обсуждения темы о взаимодействии Беларуси и России в пограничных вопросах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси о ситуации на границе с Россией: «Мы, конечно, выдержим, вытерпим. Но не надо от нас чего-то требовать»

После беседы с главой государства докладчики пообщались с журналистами. Так, в частности, Станислав Зась рассказал, что на встречи затрагивался и вопрос открытости совместной границы.