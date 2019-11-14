Зась: открытость границы Беларуси и России приносит как определённые плюсы, так и определённые проблемы
Новости Беларуси. Беларусь инициирует изменение договора с Россией о взаимных усилиях в охране границы. Такую задачу 14 ноября поставил Александр Лукашенко во время обсуждения темы о взаимодействии Беларуси и России в пограничных вопросах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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После беседы с главой государства докладчики пообщались с журналистами. Так, в частности, Станислав Зась рассказал, что на встречи затрагивался и вопрос открытости совместной границы.
Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Важно понимать, что вот эта открытость границы совместно – Беларуси и России – она для нашей страны приносит как определённые плюсы, большие плюсы для наших граждан, для страны, так и определённые проблемы. Мы это тоже должны говорить откровенно.
Вся незаконная миграция, которая у нас тут фиксируется каждую неделю, каждый день практически, это люди, которые идут с той стороны, пользуясь вот этой прозрачностью границы. И мы задерживаем уже на своей границе, и начинаем разбираться – депортировать, передавать там. Второе – контрабанда наркотиков, это тоже в основном идёт с той стороны, с Центральной Азии, Афганистана через эту открытую границу.