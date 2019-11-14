Анатолий Лаппо: «Мы свои союзнические обязательства всегда выполняли и будем выполнять»

Новости Беларуси. На защите не только своих, но и интересов соседней страны белорусские пограничники стояли всегда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: Мы надёжно защищаем интересы нашего общего Отечества, как своего, так и нашего главного союзника

А после введения российских санкций России на европейскую продукцию на особый режим службы были переведены именно наши силовики и правоохранительные органы. И если убрали границы, то зачем возводить барьеры?