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Анатолий Лаппо: «Мы свои союзнические обязательства всегда выполняли и будем выполнять»

14 ноября 2019 18:17
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Новости Беларуси. На защите не только своих, но и интересов соседней страны белорусские пограничники стояли всегда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: Мы надёжно защищаем интересы нашего общего Отечества, как своего, так и нашего главного союзника

А после введения российских санкций России на европейскую продукцию на особый режим службы были переведены именно наши силовики и правоохранительные органы. И если убрали границы, то зачем возводить барьеры?

Анатолий Лаппо: «Мы свои союзнические обязательства всегда выполняли и будем выполнять»-1

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
В новом договоре мы должны все точки над «и» поставить, что мы равноправные – что белорусские пограничники, что российские. Я скажу как руководитель пограничного ведомства: мы свои союзнические обязательства всегда выполняли и будем выполнять. И претензий к нам никогда не было. Но мы требуем также адекватного решения – нас уважать.

Зась: открытость границы Беларуси и России приносит как определённые плюсы, так и определённые проблемы

Анатолий Лаппо: «Мы свои союзнические обязательства всегда выполняли и будем выполнять»-4

Анатолий Лаппо: «Мы свои союзнические обязательства всегда выполняли и будем выполнять»-6

# Беларусь-Россия # Анатолий Лаппо # Фотофакт

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