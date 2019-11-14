Анатолий Лаппо: «Мы свои союзнические обязательства всегда выполняли и будем выполнять»

Новости Беларуси. На защите не только своих, но и интересов соседней страны белорусские пограничники стояли всегда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: Мы надёжно защищаем интересы нашего общего Отечества, как своего, так и нашего главного союзника
А после введения российских санкций России на европейскую продукцию на особый режим службы были переведены именно наши силовики и правоохранительные органы. И если убрали границы, то зачем возводить барьеры?
Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
В новом договоре мы должны все точки над «и» поставить, что мы равноправные – что белорусские пограничники, что российские. Я скажу как руководитель пограничного ведомства: мы свои союзнические обязательства всегда выполняли и будем выполнять. И претензий к нам никогда не было. Но мы требуем также адекватного решения – нас уважать.
Зась: открытость границы Беларуси и России приносит как определённые плюсы, так и определённые проблемы