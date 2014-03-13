Официальный визит главы Республики Мордовия Российской Федерации в Беларусь

Новости Беларуси. Беларуси и Мордовии необходимо проработать новые варианты кооперации для выпуска высокотехнологичного конкурентоспособного белорусско-российского продукта. Об этом 13 марта заявил президент на встрече с главой российского региона.

Сотрудничество нашей страны и Мордовии постоянно расширяется. По итогам 2013 года взаимный товарооборот составил около 50 миллионов долларов. И это не предел – уверены обе стороны. Впрочем, речь шла не только о торговле.

Говорить с регионами России напрямую и без посредников – давно себя зарекомендовавшая практика белорусского руководства. Визиты глав субъектов Федерации в Минск – явление обычное. Тональность разговора всегда дружественная, сложились и хорошие традиции: например, отдать дань уважения общему героическому прошлому.

Каким бы ни был диалог официальных Минска и Москвы, двусторонние связи Беларуси и российских регионов всегда отличались особой теплотой. Это по большому счету и есть фундамент межгосударственных отношений. Каждую делегацию принимает лично президент.

И теперь сразу стало понятно, что встретились единомышленники. Не только потому, что в составе делегации оказался белорус – Александр Тимошенко – торговый представитель Мордовии в нашей стране. Еще до протокольной части Александр Лукашенко отошел от привычного для таких встреч формата и тепло и дружески пообщался с гостями.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Российский рынок по продуктам питания неплохой. Там потребность. Все-таки ввозят еще продукты питания в Россию из-за пределов. До половины. Если нужны колбасные изделия, может подкинуть. Не хотите со свинины, чтобы не поправиться, с говядины можем.

Владимир Волков, глава Республики Мордовия Российской Федерации:

Наши сети берут для ассортимента. У нас сыр белорусский, колбасные изделия, твороги белорусские.

За столом переговоров больше – об экономике. С гостями из Мордовии это первая в истории встреча на таком высоком уровне. И, конечно, возможность дать новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству. Прошлогодний товарооборот в 50 миллионов долларов объективно не устраивает никого. Учитывая, что он был в три раза выше еще пять лет назад. Как минимум поднять планку на прежний уровень – задача на ближайшее время.

Александр Лукашенко:

Мы готовы обеспечивать мордовских партнеров широким спектром автомобилей, дорожно-строительной, сельхоз-, пассажирской, коммунальной техники, в том числе с использованием взаимоприемлемых финансовых инструментов и в рамках производственной кооперации. Мордовия, как и Беларусь, имеет развитую промышленность. Это хорошая база для развития кооперации производства. У нас уже есть опыт в кооперационной сфере. Еще в 2007 году было создано сборочное производство тракторов «Беларус» на базе одного из крупнейших предприятий Мордовии. Правда, к сожалению, в последние годы объем этой производимой техники сокращается. Надо и здесь ситуацию менять. При этом важно найти такие пути решения проблемы, чтобы были соблюдены интересы и мордовской, и белорусской сторон.

Экономика Мордовии связана с белорусской очень тесно. Половина экспорта в страны СНГ приходится на нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Волков:

Каждый второй трактор, даже больше, там 55%, – белорусский. И трактора «Беларус» сейчас, комбайны «Полесье», должен сказать, они очень хорошие стали. Кормоуборочная техника белорусская. Весь комплекс сельскохозяйственной техники у нас есть белорусский, и поэтому сотрудничество на этой основе для нас очень важно.

Отдельная тема – сельское хозяйство. Интересен опыт создания агрогородков и еще больше – строительства молочно-товарных ферм. С конкретными предложениями выступил Михаил Русый.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы за короткий период построили более 300 новых и модернизировали 800 с лишним старых ферм. В принципе, построили новые молочно-товарные комплексы. У нас наработан колоссальный опыт. 10-12 видов проектов: от фермы 200 голов до мегафермы 3200. С полным комплектом нашего оборудования.

Проектов, от которых можно получить взаимную выгоду, огромное количество: от строительства спортивных объектов (через четыре года в Мордовии будут сыграны матчи чемпионата мира по футболу) до традиционных совместных предприятий.

Александр Лукашенко:

Я чувствую настроение русских людей в Беларуси, наших россиян. Вижу, что вы нацелены с нами сотрудничать. Вы наши друзья, более того, наши братья. Вы не чужие у нас в Беларуси. Думаю, вы это чувствуете. И, будучи здесь, вы почувствуете еще больше. Никому не верьте, что Беларусь – это не Россия, а Россия – не Беларусь. Мы как никогда едины.

Владимир Волков:

А мы никогда и не верили.

Александр Лукашенко:

Разные бывают разговоры. И очень хорошо, что делегации руководства регионов России бывают в Беларуси. Это самая лучшая пропаганда и агитация того, что мы едины, что мы один народ. И пугать нас сегодня не надо, сравнивая с Украиной. Мы не Украина, хотя, я еще раз подчеркиваю, и в Украине люди прекрасные. Политики никудышные порой бывают то там, то у нас, то здесь. Везде они разные бывают, и хорошие, и плохие. Но Беларусь была и есть земля, где мы никогда не обижали и не говорили, что у нас тут некие русскоязычные, украиноязычные. У нас этого нет и не будет. Попытались после распада Советского Союза украинский вариант сюда внедрить, но народ очень быстро их отшил и решил демократически эту проблему.

Вы знайте, что вы нам не чужие люди. И мы всегда найдем решение всех вопросов, которые надо будет решить.

Чтобы контакты превратить в конкретные контракты, делегация посетила и сами предприятия. «МТЗ», Парк высоких технологий, медицинский центр. 13 марта первый в списке – автомобильный завод. С помощью его специалистов и технологий скоро может появиться совместное сборочное производство грузовой техники в Саранске. Всего «МАЗ» за 2013 год поставил в Мордовию 24 грузовых автомобиля общей стоимостью больше полутора миллионов долларов.

Виктор Основский, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Наметили увеличить поставки грузовой техники до двух миллионов долларов. И будем активно участвовать в конкурсах по поставке пассажирской техники. Планируем количество пассажирской техники до 40 единиц.

Владимир Волков:

Мы очень много в республику берем машин производства «МАЗ». Это касается пассажирских, автобусов. В прошлом году 25 автобусов взяли для нашего города. Сейчас мы смотрим, где будем брать автобусы для того, чтобы оснащать город и районные центры к чемпионату мира 2018 года.

После полудня – визит в Правительство. Переговоры с премьер-министром в основном касались научно-технической сферы и подготовки кадров для выпуска востребованного совместного продукта. Здесь же подробно обсудили возможность увеличить поставки белорусских тракторов в российский регион.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Очень хорошо, что вы приехали, потому что есть о чем поговорить. Есть вещи, которые надо поправить, где-то что-то, может быть, даже в принципе пересмотреть. Мы могли бы серьезно рассмотреть вопросы, связанные с развитием контактов в области строительства, архитектурной деятельности.

Владимир Волков:

Мы действительно очень большие надежды связываем с этим визитом, с теми вопросами, которые мы здесь посмотрим, соглашениями, которые подпишем.

Делегация и 14 марта посетит еще несколько предприятий. Также пройдет первое заседание рабочей группы по сотрудничеству. Результатом работы должна стать дорожная карта. То есть четкий план развития двусторонних отношений как минимум на три года вперед.