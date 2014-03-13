Олег Двигалев: Мы уже выполняем задачи по боевому дежурству совместно с россиянами на нашей территории с декабря 2013 года

Напряженная ситуация в Украине последних недель стала поводом для масштабных геополитических и военных движений во всей Восточной Европе.

То, что ранее оспаривалось некоторыми, а именно ключевая роль в украинских событиях внешнего и прежде всего западного фактора, в эти дни окончательно вышло на первый план. Державы НАТО, на словах всегда ратующие за невмешательство во внутренние дела внеблоковых государств, уже открыто наращивают присутствие на границах альянса, не пряча устремлений. Причем происходит это как под эгидой заявленных ранее, но экстренно и чрезмерно расширенных учений, так и без «легенды прикрытия», буквально явочным порядком. Или, как еще говорят в таких случаях, «по праву сильного».

Так, власти Литвы объявили об укреплении миссии ПВО НАТО в стране за счет переброски туда нескольких дополнительных истребителей Ф-16. По запросу президента Польши Бронислава Коморовского, решением главы Пентагона Чака Хейгела на эту территорию направлены более десятка тех же Ф-16, транспортные самолеты, заправщики и 300 единиц личного состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для проведения разведывательных миссий на восточных границах альянса, в частности в небо Балтии, переброшены два самолета «Авакс». Из Великобритании и Германии. Также ряд СМИ сообщают, что еще один британский разведчик планируют переориентировать на использование у границ Украины непосредственно.

И, конечно, нельзя сбрасывать со счетов суда Болгарии, Румынии и Соединенных Штатов. Участников военных учений в далеких от этих самых Штатов Черном море. Тем более, что американский эсминец с управляемым ракетным оружием «Тракстон», из состава ударной группы авианосца «Джордж Буш», после них регион не покинет. Как было заявлено, он «отправится в болгарский порт Варна с визитом».

На этом фоне, характеризуя реализованные на данный момент программы и планы на будущее, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси Олег Двигалев заявил, что в рамках проходящей с января проверки боеготовности белорусских частей уже отработаны вопросы передислокации войск и перебазирования авиации на оперативные аэродромы. Также выполнен и ряд задач по работе по контрольным целям. При этом, второй этап проверки будет включать отработку взаимодействия белорусских и российских экипажей, вопросы совместного патрулирования воздушного пространства Беларуси и много других тем.

То есть первая часть проверки, запланированная до событий в и вокруг Украины, была посвящена контролю боевых навыков исключительно наших сил А вторая – это непосредственное исследование возможностей усилий уже двух стран.

Предложенная Беларусью программа действий симметрична новым вызовам, на которые Россия согласилась.

Олег Двигалев, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Мы предложили Российской Федерации принять участие во втором этапе проверки боевой готовности Вооруженных Сил и реализовать планы совместных действий по охране государственной границы Союзного государства. Мы планируем проведение совместных летно-тактических учений с привлечением в том числе и Российской Федерации. Будем проверять готовность наших дежурных сил к работе по контрольным целям и выполнению других задач, возложенных на систему противовоздушной обороны Союзного государства.

В рамках положения по единой региональной системе ПВО 13 марта объявлено о прибытии российских истребителей и транспортников на аэродром «Бобруйск».

Впрочем, Олег Двигалев добавил: «Мы уже выполняем задачи по боевому дежурству совместно с россиянами на нашей территории с декабря 2013 года. И задачи выполняются качественно».