13 марта проведена передислокация на аэродром «Бобруйск» 6 российских истребителей Су-27 и 3 военно-транспортных самолетов

Новости Беларуси. И как стало известно, 13 марта проведена передислокация на аэродром «Бобруйск» шести российских истребителей Су-27 и трех военно-транспортных самолетов. С января 2014 года по поручению Главы государства проводится проверка боевой готовности Вооруженных Сил Республики Беларусь.

На первом этапе проверялась готовность органов управления, соединений и воинских частей белорусского сегмента противовоздушной обороны в Единой региональной системе ПВО Беларуси и России. На втором этапе будет проверена готовность к выполнению задач Единой региональной системы ПВО в целом с участием российских военных, что предусмотрено соглашениями в рамках Союзного государства. С этой целью белорусской стороной и было предложено Российской Федерации принять участие в совместной фазе учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.