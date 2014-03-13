Мнения экспертов, жителей Беларуси, России и Украины о намерениях НАТО и последствиях Майдана

Новости Беларуси. Накануне под председательством главы государства прошло заседание Совета безопасности Беларуси. Президент констатировал, что действия североатлантического альянса вынуждают Беларусь принимать соответствующие меры. Страна намерена адекватно реагировать на решение НАТО наращивать вблизи наших границ группировку военно-воздушных сил. И вот как эту позицию прокомментировали в экспертном сообществе.

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Украинская ситуация задает общий фон нестабильности во всем нашем театре действий, который находится. Сейчас по существу происходят учения большие на Западе (от Румынии до Польши). Эти учения с развертыванием всех видов вооружений. Особенностью явилось то, что привлекаются дополнительные силы из глубины театра военных действий (из Италии, из Британии). И это меняет балансы сил, которые сложились в регионе. В связи с этим ответ симметричен. Тот, который существуют. Белорусские Вооруженные Силы тоже находятся в состоянии готовности. Они тоже проходят очередные фазы учений. Учения плановые, они не являются неожиданными. Но, конечно, специфику всей этой деятельности придает ситуация достаточно нестабильная, которая наблюдается у наших южных границ.

На заседании Совбеза президент Беларуси дал и простую рекомендацию украинскому народу, политикам, как выровнять ситуацию в стране. Александр Лукашенко посоветовал: «Надо просто работать». Отметив, что знает, как навести порядок в Украине уже до конца года. Высказывания главы белорусского государства активно обсуждает Интернет-пространство, в том числе украинские пользователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интернет-портал For-ua.com (Украина)

На фоне беспомощности в крымском вопросе и упований на Запад такое впечатление, что об обычных гражданах вообще забыли. В регионах начинаются перебои с бюджетными выплатами, а в Киеве продолжают возиться с «люстрацией», увековечением памяти Евромайдана и т. п. Да они что, издеваются?!

Интернет-портал Segodnya.ua (Украина)

«Бацьку тоже можно в президенты Украины – порядок и покой будет! Бандеровцев – в схроны кашолки плести!»

В отличие от многих у него есть свое мнение, просто с большим посредническим потенциалом. Это только идиот не заметит: в Беларуси общество сплоченное и нет ни какого нацианализма, в отличие от Украины.

Интернет-портал Censor.net.ua (Украина)

Лукашенко хороший руководитель! У меня там родня живет, не жалуется, даже довольны! Спасибо за поддержку.

Лукашенко выбираем в президенты Украины. Я бы за него проголосовал. И всю киевскую шелупонь в отставку!

Нам бы батьку такого....а то воры да шкуродеры...

Интернет-портал Vybor.ua (Украина)

Ну и что изменилось? Мы стали лучше жить? В Украине теперь правит госпожа Анархия, никакого правопорядка, нет Президента, цены растут.

Это были мнения пользователей украинских Интернет-ресурсов. Впрочем, комментируют ситуацию и российские, и белорусские Интернет-пользователи. Вот их позиция.

Интернет-портал Ria.ru (Россия)

Мнение Интернет-пользователя из Украины:

Верный диагноз болезни Украины поставил: зашкаливающий уровень СИСТЕМНОЙ коррупции, которая и стала основной причиной массового недовольства. У себя в Беларуси он такого не допустил. Если бы такой, как он, был у руля Украины, не было бы никаких Майданов.

Интернет-версия еженедельника «Аргументы и факты» (Россия)

Мнение Интернет-пользователя из Украины:

Коррупция разъела Украину – и вот результат! Прав Лукашенко. Здесь нужна твердая рука. Человек, который готов взять на себя ответственность за страну и за свой народ. Как белорусский президент это делает. И нам, и украинцам есть чему у белорусов поучиться.

Берите пример с Лукашенко. У него культ порядка: причем не только на улицах, но и в головах у людей. А Украина… Жалко людей, которые стали марионетками в этих политических играх.

Интернет-портал Amic.ru (Россия)

Вообще мысль правильная. настанет время, когда бандеры доведут народ Украины до социального взрыва, то народ Украины выставит кандидатуру Лукашенко в президенты Украины и все вопросы будут быстро улажены.

Интернет-портал TUT.by

Во время Второй мировой войны боевые действия на территории США не велись, такое чувство, что они и сейчас хотят стравить народы Европы и Азии, а самим на этом сделать бизнес. А решение на переброс авиации и усиления нашей границы верный.

Белорусы увидели, к чему привел Майдан в Украине: бандитизм, нищета, анархия, фашизм и к родственникам на Украину уже не съездить.

Только идиоты могут посеять хаос в стране, развалить ее на 2 части, а потом просить США и НАТО ввести войска для наведения порядка. Белорусы не такие!

Майданы создают не граждане, а проплаченные боевики, дармоеды и прочая нечисть. А люди выражают свою волю на выборах.

Корреспонденты СТВ сейчас работают в Украине. И вот, что говорят простые жители о прозвучавших предложениях и оценках ситуации от белорусского лидера.

Жители Украины:

Если бы у нас был батька, здесь Лукашенко, вот этого бардака, национализма бы не было.

Это великолепный хозяйственник, который не позволил свою страну разворовать. Поэтому, конечно, Лукашенко практически на 100% всегда поддерживаю. Я очень внимательно слушаю то, что он заявляет. Моя душа как душа русского человека всегда на его стороне. Это здравый смысл, это правильное решение всегда.

Если бы у нас был ваш Лукашенко, а не вот это, может, мы бы и не выступали. Он молодец, он умница. Он единственный повел правильную политику.

Чтобы страна развивалась, не нужно, чтобы была коррупция, прежде всего, бороться с коррупцией, и чтобы была развита промышленность. Вот то, за что он и борется. Чтобы развита была промышленность и не было коррупции. И белорусские вещи, которые мы покупаем, одни из лучших. Это о чем говорит? Что промышленность у вас хорошо развита.

Зачем нам нужны здесь НАТОвские войска? Я считаю, что Америка лезет туда, куда не надо. Постоянно.

Мы все славяне, поэтому мы должны жить в мире. Между Украиной, Россией и Беларусью не может быть никаких границ.

Ситуацию в Украине активно обсуждают и в экспертном сообществе.

Андрей Иванов, специалист по системам управления, преподаватель Института бизнеса БГУ:

У нас достаточно компактная страна. Она действительно управляема, она не раздирается какими-либо противоречиями (ни экономическими, ни политическими, ни социальными). Очень многое зависит от первого лица государства. Качество всегда же видно, когда приезжаешь, разговариваешь, общаешься. Разговариваешь о том, есть ли социальные программы, уровень оплаты труда, постоянство работы предприятий, безопасность на улице. Поэтому я скажу, что это объективная оценка. Очень важно, чтобы глава государства был очень последовательным, понятным и пронародным. То, что мы имеем.

Всеволод Шимов, доцент кафедры политологии БГУ:

То, что произошло на Украине во многом связано с особенностям и развития этого государства в постсоветский период. В частности, с развитием так называемого олигархического капитализма, то есть когда вся крупная собственность оказалась в руках очень узкой группы лиц и государство превратилось, по сути дела, в обслуживающий такой институт при этой олигархии.

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии Управления при Президенте Республики Беларусь:

Почему в Беларуси Майдан невозможен, соответственно, вопрос простой. Кто из граждан Беларуси хочет привести нашу страну к такой же ситуации, фактически расколу государства? Думаю, что нет таких граждан в Беларуси ответственных. Одна из важнейших причин – коррупция, страшная коррупция, системная коррупция, тотальная коррупция, которая и не снилась рядовым белорусам. Были ли такие же меры борьбы с коррупцией в Украине как в Беларуси – не было.

Александр Лукашенко на заседании Совбеза в очередной раз заявил о том, что украинский сценарий не сможет повториться в нашей стране. Для Майдана в Минске нет никаких причин. С такой точкой зрения согласны и простые белорусы.

Белорусы:

Александра Григорьевич, я думаю, такого не позволит. В Беларуси народ спокойный. Помочь мы им чем-то можем. Если надо будет, гуманитарную помощь, белорусы всегда рады помочь.

Менталитет народа не тот. Порядок в государстве. Ничего подобного быть не может. Никоим образом.

Наши власти в состоянии удержать мир в любом случае.

У нас руководство очень умное, сильное, надежное. Так что мы спим спокойно.

Вряд ли такое будет в Беларуси. У нас президент хороший. Так что, думаю, такого в Беларуси не будет. Мы надеемся.

Нам это не надо, люди у нас хорошие и на такое не способны. А что там творится – кошмар просто.

Общество у нас стабильное, раскола нет. Межнационального конфликта у нас нет. Республика сплоченная, народ сплоченный, верит в президента. И у нас стабильность, поэтому существует и будет существовать дальше.

У нас все в этом плане хорошо. Я думаю, что наша страна сохранит спокойствие и всегда будет счастливой страной.