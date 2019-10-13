«Очень важно – понимание проблемы». Итоги форума «Минский диалог»

Новости Беларуси. История развивается по спирали. Этому высказыванию Ксенофонта 2,5 тысячи лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Закон спирали лежит в основе всего сущего. Но здесь важно, что каждый виток – это видоизменённый предыдущий. И в наших силах сделать так, чтобы на новых витках спирали появлялись элементы, связанные с восхождением, а не движением вниз. 3 июля 1973 года в Хельсинки по инициативе сверхдержав началось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Оно было призвано урегулировать международные проблемы периода «холодной войны». Переговорный процесс закончился спустя два года подписанием заключительного акта, непревзойденного торжества политики мира.

Думали ли главы государств, подписавших Хельсинкские соглашения, что они навсегда? Что страны будут безоговорочно придерживаться договоренностей? Что планету больше не будет лихорадить от недоверия и взаимных упреков сверхдержав? Что движение истории по спирали не пойдет вниз? Наверное, не думали. Но самое время задуматься над этим нам, потому что это наш мир на краю пропасти под названием «глобальный конфликт». Есть место, где можно договориться. «Минский диалог», который прошел на неделе в белорусской столице, еще раз доказал: у нас можно безопасно говорить, вскрывать раны, называть вещи своими именами, быть честными, в первую очередь с собой. Быть честными, несмотря ни на что. Мы не навязываемся, мы хотим помочь. Здесь и сейчас. Репортаж корреспондента Алены Сыровой.

Алёна Сырова, корреспондент:

Наш мир сегодня словно чаша, наполненная до краев обидами, взаимным недоверием, дымящаяся конфликтами. Чаша на самом краю стола, за которым нет переговорщиков. Одно неловкое движение, провокация – и без того шаткое положение станет вовсе непоправимым. В наших силах этого не допустить, для начала как минимум скоординировать движения, а после усадить за стол переговоров сильных мира сего – тех, чьи решения все равно будут играть решающую роль. Но как же быть, если к разговору они пока не готовы?

В прошлом столетии, когда мир в очередной раз балансировал на грани, высшие чины двух сверхдержав – СССР и США – полностью игнорировали друг друга. Единственными, кто продолжал говорить, спорить и контактировать, снижая градус накала, чреватым ядерной войной, были эксперты. Логично, ведь в своих суждениях эти люди свободнее, чем действующие политики, но при этом располагают полной повесткой. Такой формат общения в сложившейся сегодня ситуации в мире как никогда актуален. Минск приглашает открыто поговорить представителей всех сторон, вовлеченных в конфликты, потому рекордное число участников форума «Минский диалог», желающих озвучить свою правду, вполне закономерно.

Когда переполняют эмоции, а тебя еще и вдобавок провоцируют или делают вид, что не слышат, любой разговор скатывается к взаимным упрекам и обвинениям и еще большему обострению конфликтов. Это хорошо видно, к сожалению, на площадках ООН и ОБСЕ. Организаций, задуманных изначально явно не для выяснения отношений, но ставшими таковыми за последние несколько лет. Повышенные тона, витиеватые фразы и никакого конструктива. Риторика, кажется, стала меняться только сейчас, в Минске.

Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»:

Явно не самые большие друзья, а бывшие командующие войсками НАТО. Иными словами, эта площадка интересна.

Алексей Пушков, член Совета Федерации России:

Выступление Александра Лукашенко, который задал содержательный тон, поскольку в его выступлении был целый ряд важных политических посылов, выводов, и тон эмоциональный. При всем многообразии участников «Минского диалога» – их было 700 – пристальнее всего наблюдали за представителями Соединенных Штатов и России. Ведь, по сути, это первая встреча после выхода обеих сверхдержав из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Первая возможность, глядя друг другу в глаза, сказать свое видение ситуации, поставившей под угрозу весь мир.

Ведь сегодня законодательно две крупнейшие ядерные державы в размещении своего оружия неконтролируемы. И хотя американцы уверяют, что таким образом пытаются обезопасить себя от Китая, россияне не доверяют партнерам из США. У тех стран, что по неволе оказались в ловушке между гигантами, нет никаких гарантий, что ракеты не полетят над нашими головами, зато есть множество поводов задуматься.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы здесь, в русскоязычном нашем мире, прекрасно знаем ситуацию вокруг этих ракет из уст, можно сказать, средств массовой информации России. Мы знаем и в принципе мы убеждены, что, наверное, Россия права. Но меня удивили недавние переговоры с американскими политиками. Очень высокопоставленный человек, вы это отслеживаете и видите, заявил, когда я ему задал вопрос: «Зачем вы это сегодня делаете? Россия же готова идти на разного рода уступки». Изложил позицию так, как мы слышим со стороны России.

Но его ответ, фактически как упрек, меня поразил. Говорит: «Да нет, с Россией вообще невозможно на эту тему разговаривать. Все наши инициативы они вообще не слышат». В этом плане был ответ. Так я подумал: «Ну а где правда?» Так может быть стоит собраться все-таки и обсудить, услышать разные точки зрения и хотя бы найти для себя: кто здесь прав, в чем эта правда. Это очень важно – понимание вообще проблемы, прежде чем ее решать. Но важно не только понимать, но и озвучивать своё мнение. Согласитесь, это совсем непросто. Когда речь идет о мире, даже те, кто уже отошел от активной политики, осторожничают, выбирая выражения.

Георгий Маргвелашвили, президент Грузии (2013-2018):

Если мировое сообщество не найдет решений для таких проблем, как в Грузии или в Украине, то безопасности в мире не будет ни завтра, ни послезавтра, поскольку эти конфликты появились в результате нарушения базовых правил игры.

А вот базовые правила общения в большой политике, очевидно, устарели и больше не работают. В мире, запутавшемся во вранье, лицемерии, даже в политике, появился острый спрос на правду и тех, кому хватает смелости ее озвучивать. То, о чем думали и думают, говорили и говорят в кулуарах, прямо озвучил наш Президент, когда речь зашла о самой большой нашей боли последних пяти лет – конфликте в Украине. Александр Лукашенко:

Если двое братьев дерутся, всегда подключался третий, всегда так было. Мы из этого исходим. И не надо только после меня тут говорить, что это не конфликт России и Украины. Знаете, тут осведомленные люди, и эти заявления никому не нужны. Стране, пять лет истекающей кровью, нужен мир. Президент Лукашенко в очередной раз призывает наконец отбросить амбиции тех, кто в этом кровопролитии заинтересован. Откровенно. Эмоционально. Зато правдиво. Пожалуй, впервые за время обсуждения этого конфликта, правда, из уст президента страны, не вовлеченной в эту войну, прозвучал и тезис о том, чтобы не принять во внимание все изменения за 5 лет.





Не остались в стороне и официальные лица. Например, пресс-секретарь Владимира Путина – господин Песков. А на следующий день президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил о том, что уже на следующей неделе станет известна дата встречи в нормандском формате.

Кстати, Минск уже давно заявлял о своей готовности принять этот саммит. И дело тут вовсе не в нашей выгоде, как говорят многие скептики. Александр Лукашенко:

Мы слышим, видим, что кто-то подвергает сомнению, кто-то сожалеет, что не всё Беларусь может, а может быть и ничего не может. А кто-то просто ухмыляется: да ну, им ли решать какие-то вопросы! Уважаемые дамы и господа, мы ничего не собираемся решать за кого-то. Дай бог за себя решить. Мы просто предлагаем: давайте собираться в этом тихом, спокойном пока что месте и обсуждать наши проблемы.

Чтобы быть той самой площадкой, где договариваются, важно быть самому стабильным, не вовлеченным в конфликт, пользоваться доверием, но главное – держать нейтралитет. У Беларуси сегодня всё это есть, потому неудивительно, что в последнее время часто проводят параллели между нами и Швейцарией – страной, которая нейтралитет сделала национальной идеей.

Павел Мацукевич, временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии:

Национальная идея, которая сплотила многонациональную Швейцарию, это и фактор, обеспечивающий экономический рост, укрепляющий суверенитет, национальную безопасность. Беларусь сегодня во многом идёт по пути Швейцарии. Белорусская площадка пользуется исключительным доверием со стороны конфликтующих сторон и международных экспертов. Я думаю, что укрепление национального суверенитета, мирные инициативы будут способствовать дальнейшему укреплению доверия и репутации Беларуси как миротворца. Во время «Минского диалога» наш Президент высказал идею о необходимости запуска процесса «Хельсинки-2. Так вот очевидно, что прошедший форум в белорусской столице можно считать подготовительным процессом.