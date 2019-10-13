Содружество – союз равных. Самое важное о саммите глав государств СНГ с участием Президента Беларуси

Новости Беларуси. На неделе в Ашхабаде состоялось заседание Совета глав государств СНГ. Само то, что вот уже почти три десятка лет так или иначе, но государства держатся вместе, говорит о многом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И каждая новая встреча лидеров – это еще один шаг на пути к более тесному взаимодействию. С подробностями саммита СНГ – корреспондент Евгений Пустовой. На саммит в Ашхабаде президенты не приезжали, а спускались. Что называется, из номера в зал заседаний. Главные политические события недели на пространстве СНГ прошли именно здесь, в отеле «Огузкент».

Содружество – это союз равных. Поэтому всё – от председательства страны до выступления ее лидера – по алфавиту. Только вот Путин вышел в холл, когда его еще никто не ждал. Прессу застал врасплох. Зато не задержался, как обычно. Единственный, кто не нарушил протокол восточного гостеприимства, президент Молдовы – он перекусил орешками и сухофруктами. Остальные главы государств – сразу на встречу с хозяином саммита Гурбангулы Бердымухаммедовым.

Впрочем, едой организаторы пытались отвлечь и многочисленный пул журналистов, пригласив в ресторан. Но для двух сотен политических репортеров куда важнее насытить информационный голод. Александр Лукашенко всегда старается использовать бонусы больших саммитов. Наш Президент успел провести переговоры, что называется, в формате на ногах. Коротко о важном – о путях сотрудничества. У журналистов президентского пула есть примета: чем крепче рукопожатие лидеров, тем выше товарооборот между странами. Экономика рука об руку с политикой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень близкие и добрые друзья, поэтому я вас поддерживаю в том, что у нас впереди еще много дел, которые обязательно с вами должны свершить. Картинку двусторонней встречи Александра Лукашенко с Гурбангулы Бердымухаммедовым еще несколько дней показывали все центральные телеканалы Туркменистана. Интеграция, борьба с терроризмом и фундаментальные ценности: что обсуждали на саммите глав стран СНГ в Ашхабаде Туркменский лидер – на коне. Эта самое частое изображение Бердымухаммедова. Ахалтекинский скакун – национальный тотем. Но современность на лошади, выведенной 5 тысяч лет назад, не оседлаешь. Даже в традиционном аграрном секторе.

Местный лидер лично с восточным размахом трудолюбие чабанов поощряет дорогими подарками – тракторами и комбайнами. Вот она – ниша для нас. За 3 тысячи километров выгоднее продвигать технику, ведь на нынешних основных позициях экспорта – продовольствии и лекарствах – далеко не уедешь. Автомобильным термином вице-премьер Игорь Ляшенко описал и решение вопросов по Гарлыкскому комбинату.

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы обозначили вопросы, которые ограничивают (пока прежде всего с туркменской стороны) увеличение товарооборота. Вопросы мы эти в деталях разобрали. Высказан живой интерес. В этот же срок до конца года, как говорят не сленге, «разрулим» вопросы, которые мешают увеличить товарооборот.

Именно из-за этого завода в зыбучих песках Каракумы просели наши торгово-экономические отношения. Но уже организована межправительственная комиссия. Из Минска наша делегация привезла пакет предложений. Для двустороннего решения установлен дедлайн – конец 2019 года. А затем покорение товарооборота шестилетней давности – 320 млн долларов.

Евгений Пустовой, корреспондент:

В Ашхабаде зажглись новые огни большой интеграции. На саммите СНГ прояснились и некоторые вопросы. Беларусь и Туркменистан продолжают работать над увеличением товарооборота. На Востоке любая деталь важна. Гурбангулы Бердымухаммедов в преддверии двухстороннего общения с Александром Лукашенко подчеркнуто встретился с нашим послом. Об этом написали и центральные газеты. Посыл ясен: новая страница в отношениях между нашими государствами.

А вот прочтение общих страниц истории на самом саммите вызвало разногласие, даже по фундаментальной теме – Великой Победе. Беларусь помнит. И азербайджанцев, и армян, освобождавших нашу полуразрушенную страну. Помнит всех. Эти слова, впрочем, и истина на встрече лидеров одной шестой части планеты, – за Александром Лукашенко. Президент Беларуси на саммите глав СНГ: «Наша Победа должна быть едина и неделима»

Александр Лукашенко:

Победу в этой войне подарил нам великий советский народ. Значит, и наша Победа. Значит, и наша Победа должна быть едина и неделима. Вместе были, вместе воевали. А посмотрите, что творится на постсоветском пространстве. Сколько таких конфликтов… Почему мы не решаем эти вопросы? Если мы на что-то способны, надо решать эти проблемы, эти замороженные конфликты. Решать честно, справедливо. Не надо создавать ситуацию, когда на помощь надо звать людей из-за океана: помогите нам решить эти проблемы. Давайте их решать сами и не создавать новые.

Позже будет принят самый главный документ встречи – «Обращение государств СНГ в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне». Кстати, в одном окопе были и украинцы. А сейчас страна даже внутри себя разделена баррикадами Майдана. В преддверии саммита СНГ Александр Лукашенко встречался с Владимиром Зеленским. Впечатления у опытного белорусского политика сложились. Нужен мудрый подход к новым слугам украинского народа. Александр Лукашенко на саммите стран СНГ: «Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть» В глобализационном мире у СНГ новая миссия. Раньше задача стояла сшить наспех раны от разрыва отношений после развала Союза. Сейчас у каждой страны свой окрепший голос. А вместе они будут звучать куда сильнее. Похоже, объединительный спич белорусского Президента стал месседжем этой встречи.

Политические постулаты – это рельсы для экономического локомотива Содружества, но барьеры не позволяют набирать скорость. На пространстве СНГ евроазиатский экспресс движется, как электричка. Председательствующий Туркменистан предложил стратегию экономического роста. Минск конкретизировал: убрать барьеры для товаров и услуг. Неужели мы будем и дальше оставаться донорами чужих финансовых систем и интересов и транснациональных корпораций? То же, что и Александр Лукашенко, только другими словами сказал и Владимир Путин.

Не менее важен и цифровой пояс добрососедства. Без него гордиев узел террористических угроз и киберпреступности не развязать. Это реальная интеграция в виртуальном пространстве. К минским инициативам стали внимательнее прислушиваться после атак на нефтеносные шлейфы. Александр Лукашенко о терроризме и экстремизме: «Ни одна страна мира не в состоянии в одиночку справиться с этой напастью»

В Европе Беларусь, пожалуй, единственный форпост военно-политических интересов Содружества. В годы ядерного разоружения мировые столицы обещали Минску гарантировать суверенитет. Но крушение ДРСМД разрушает всю архитектуру мирового спокойствия.

Холодком ядерной зимы тянет и от розы североатлантических ветров. Весной НАТО собирается провести глобальные учения в Европе. Инструкцию, как отвести стрелки на часах судного дня обратно, предлагает Минск. Это Декларация ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Президент Беларуси: НАТО почему-то решило провести у наших границ крупномасштабные учения. Это ненормально Следующая встреча – через год в Ташкенте. В 2020 году по алфавитной традиции председательство перейдет Узбекистану. А по неофициальной традиции лидеры уже без галстуков соберутся 20 декабря в Петербурге.