Площадка для решения конфликтов. Как прошла пленарная сессия форума «Минский диалог»

Новости Беларуси. Беларусь призывает вернуться к концепции европейской безопасности, основанной на сотрудничестве. Это одна из актуальных инициатив, которые на пленарной сессии «Минского диалога» озвучил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил, что среди современных угроз наиболее серьезный вызов создают вопросы, связанные с обеспечением стабильности в регионе. Сегодня наблюдается беспрецедентная напряжённость. В международных отношениях – новый виток стратегического соперничества великих держав. И «отойти от края пропасти» возможно, только наладив конструктивный диалог между всеми участниками конфликтов. Белорусский лидер убеждён: в ближайшие годы необходимо провести международный саммит в рамках нового Хельсинского процесса. Алена Сырова о поиске адекватных решений глобальных вызовов.

Ещё до того, как площадка «Минского диалога» начала работу, был лишь озвучен список участников – стало очевидно, будет очень интересно. В центре европейского континента собрались далеко не приятели и даже не единомышленники, но абсолютно у всех из них, в течение двух дней часы показывают минское время.

Бывший командующий войсками НАТО, экс-верховный представитель Евросоюза по внешней политике, китайские делегаты и российский сенатор.

Список участников рекордный – 700 экспертов приехали обсудить проблемы нашего общего дома во время пленарных заседаний, но откровеннее, конечно в кулуарах. Один из самых заметных участников, главред «Эха Москвы» – Алексей Венедиктов, не скрывал своего любопытства.

Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» (Россия):

Всегда от Президента Лукашенко ждешь чего-нибудь необычного. Я надеюсь, что Президент что-нибудь озвучит, но это не самое главное. Не озвучит сегодня, озвучит завтра. Мы видим турбулентность, видим изменения, после приезда господина Болтона. Мы понимаем, что политика Беларуси становится все более многовекторной.

«Турбулентность» политики, влечет за собой последствия, при мысли о которых, потрясывает любого здравомыслящего человека и это совсем не фигура речи.

Парадоксально лишь одно – к порядку и диалогу в рамках права, нашего общего права на мир, призывает Президент безъядерной республики. А вот гиганты все никак не услышат друг друга. США ссылается на то, что таким образом защищается от Китая, Россия, в свою очередь не доверяет Штатам. А тем временем, та самая пропасть становится всё ближе. Беларусь готова инициировать разработку декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе

Алексей Пушков, член Совета Федерации России:

Мы всё равно придем к обсуждению этого моратория в той или иной форме. Потому американцы уже давно работают над ракетами средней и меньшей дальности, по факту они нарушали этот Договор. Сейчас создадут свой новый потенциал в этой области. Они уже три месяца назад заявили, что будут размещать его в Азии для того, чтобы уравновесить Китай. После этого станет вопрос, будут ли они размещать его в Европе.

Беларусь, кстати, не выходила из этого Договора, обязуясь его исполнять, если не будет угроз нашей безопасности. И что мы видим? Североатлантический альянс готовится провести самые масштабные учения у границ ЕАЭС, читай, у наших будущей весной. Заставляет как минимум задуматься, с чего вдруг и кому это стало нужно?!

Адам Томпсон, директор Европейской лидерской сети (Великобритания):

Да, учения НАТО пройдут весной в Восточной Европе. В них примут участие 12 000 военнослужащих из Северной Америки. И это часть тренировки войск НАТО в рамках перевооружения. К сожалению, это один из результатов возросшей конфронтации между Россией и НАТО. И теперь обе стороны вынуждены поддерживать свою обороноспособность. Особенно НАТО, ведь альянс имеет очень незначительную группировку войск в Прибалтике и Польше. Я не думаю, что это какая-то угроза, и что нужно беспокоиться. Этим НАТО скорее показывает, что сторонам нужен диалог, предсказуемость, объяснение, что происходит и почему. И в этом свою роль – компетентную роль – играет Беларусь. Она призывает НАТО объяснить ситуацию четко и понятно.

За последнее время мы провели несколько крупнейших конференций под эгидой ООН и ОБСЕ. Казалось бы, эти организации сами по себе созданы, чтобы решать конфликты, но на практике – лишь для выяснения отношений. Только в Минске, и это факт, стороны могут спокойно разговаривать.

Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Беларуси:

Беларусь призывает к диалогу, правда, это не всегда получается со стороны исполнителей. Далеко не все участники нашего мероприятия взяли за основу этот подход, и есть выступления целого ряда спикеров, действуя с критикой партнера, а не с точки зрения нахождения консенсуса. Но тенденция определилась, просто надо эти шаги продолжать. Я думаю, что в том числе благодаря сильному выступлению нашего Президента.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:

Сегодня белорусский национальный лидер призвал, обращаясь и к малым странам, и к большим, к разбору тех завалов, которые накопились за период после гибели Советского Союза. Важно понимать, что разговор о диалоге не может заменить сам диалог. И те встречи, которые проходят сегодня в Минске, тот разговор, показывают, что в большинстве случаев эксперты хотят понять причины происходящего.

Конечно, самый близки и от этого самый болезненный для нас, белорусов, конфликт – украинский. Пять лет у нашего порога неспокойно, пять лет там гибнут люди тысячами, пять лет политики не могут договориться. Пять лет Президент Лукашенко призывает наконец отбросить амбиции тех, кто в этом кровопролитии заинтересован, предлагая сделать все, что от нас зависит. Пока еще не стало совсем поздно. Президент Беларуси: Без участия США конфликт в Украине урегулировать не получится Александр Лукашенко: «Мы Украину просто «подарили» своим соперникам» В любом случае, решить конфликт под силу только всем заинтересованным сторонам. А они пока молчат...

Бен Ходжес, руководитель стратегических исследований Центра европейского политического анализа (США):

Сегодня господин Вершбоу поднял резонный вопрос (и Зеленский с этим согласен): да, у нас есть имплементированная «формула Штанмайера», но она не предусматривает тех вещей, которые должны быть сделаны до проведения открытых выборов на Донбассе. Поэтому необходимо, чтобы США, Германия и Франция вместе ускорили Россию в принятии ей решений. Александр Лукашенко предлагает возродить формат переговоров по типу «Хельсинки» Но Александр Лукашенко всё же настаивает: сегодня решение конфликта в Донбассе – экзамен на жизнеспособность в целом мирового сообщества. С момента, когда в Минске прошла встреча «нормандской четверки» прошло целых пять лет, сменился президент Украины, на которого, возлагают очень много, но разве один в поле воин?