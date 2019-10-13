«Мы не ожидаем, что прошёл очередной форум и завтра мир станет другим». Интервью с Евгением Прейгерманом

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя» Евгений Прейгерман, учредитель и директор Совета по международным отношениям «Минский диалог». Юлия Огнева, СТВ:

После мероприятия прошло уже несколько дней. Можно сказать, что эмоции наверняка улеглись. Теперь, скажем так – на чистую голову, в чем основной итог «Минского диалога-2019»? Мы предлагаем сесть за стол переговоров и попытаться найти точки соприкосновения

Евгений Прейгерман, учредитель и директор Совета по международным отношениям «Минский диалог»:

В прошлом году, когда мы начинали этот форум, была некоторая волнительность. Повестка дня, которую мы предлагаем, не самая популярная в сегодняшних условиях. Потому что когда идет нарастание геополитической напряженности, политически более выгодно многим играть на этой напряженности и повышать ставки. Соответственно, мы слышим о том, что одни наступают, другие обороняются. Эта тематика продается лучше. Мы же предлагаем, несмотря ни на что, как вот эти коты Леопольды, сесть за стол переговоров и попытаться найти точки соприкосновения. Уже даже на этом форуме видно, как от первого ко второму дню происходит позитивная трансформация разговора. Если в первый день все больше слышны взаимные обвинения, то во второй день отстаивающие радикальные точки зрения люди начинают выдвигать какие-то предложения.

Финальная сессия, которая у нас состоялась по итогам всех дискуссий, подвела нас к очень многим интересным предложениям о том, как этот форум можно не просто проводить как уникальное место, где люди собираются, оно таковым сегодня является. Но и как место, которое в условиях отсутствия пока еще большой политической воли может подготовить конкретные где-то технологические, экспертные предложения на тот случай, когда момент истины или, как ученые говорят, критическое соединение международных отношений начнет как-то оформляться и нужны будут быстрые решения. Юлия Огнева:

Нет ли у вас ощущения, что сейчас совсем уж какое-то небрежное отношение к дипломатическим достижениям после Второй мировой войны? Может быть пришла пора искать какие-то новые формы? Может быть та дипломатия – извините за тавтологию – излишне дипломатична? Евгений Прейгерман:

Я думаю, что проблема скорее в том, что когда происходит разбалансировка системы, когда перестают работать механизмы или институты, которые были созданы, чтобы отражать предыдущий баланс, то неизбежно на первый план выдвигаются не дипломаты. То, что мы делаем, мы тоже рассматриваем как элемент дипломатии, есть даже такое понятие – «второй трек» дипломатии, то есть это та дипломатия, которая ведется не от имени официальных лиц, а экспертами, учеными, иногда представителями интеллигенции. Кстати, в такие моменты обострения международной обстановки она часто бывает более эффективна.

Юлия Огнева:

Я веду не совсем к этому. Когда речь идет о классической дипломатии, то не все вещи называются своими именами. То есть все равно есть момент завуалированности что ли, сглаживания острых углов. Но сколько уже можно сглаживать? Не пора ли говорить всё так, как есть? Но и после того, как ты сказал, начинал действовать. «Не всегда разговор без сглаженных углов является ключом к успеху, скорей доверия» Евгений Прейгерман:

Может быть, хотя я тоже в этом не уверен, потому что не всегда разговор без сглаженных углов является ключом к успеху, скорей доверия, той дорогой, по которой нам нужно идти. Поможет ли такая тотальная искренность, особенно в отношениях между конфликтующими сторонами – это вопрос. Другое дело, что страны, которые пытаются предоставлять площадку, я думаю, что им важно максимально быть искренними и устанавливать те факты, которые здесь и сейчас существуют, и уже на базе этих фактов пытаться развивать диалог и помогать – где-то идейно, где-то просто предоставлением площадки. Юлия Огнева:

Получается, что Беларусь – та самая площадка, где можно сказать правду?

Евгений Прейгерман:

По крайней мере, это то, что мы слышим от многих наших участников. Юлия Огнева:

Почему Беларусь должны услышать? Евгений Прейгерман:

Потому что есть понимание, все более растущее, что если нам не удастся вот эта деятельность, которая призывает остановиться, одуматься, найти точки соприкосновения, то нас спасет только какое-то чудо. И поскольку на чудо полагаться не все хотят, то, я думаю, все в большей степени количество людей, стран, которые так или иначе разделяют нашу повестку дня, будет расти. Юлия Огнева:

Достаточно ли у нас тех международных организаций, которые сегодня существуют, чтобы решить вопросы? Или нужна какая-то совершенно новая структура и организация? «Если мы гарантируем, что не будем размещать ракеты, не будем ни на кого нацеливать, значит, это уже конкретный стимул для государств вокруг нас этого не делать»

Евгений Прейгерман:

Нельзя решить структурную проблему лишь только институциональными методами. То есть если проблема связана с тем, что страны чувствуют какой-то дискомфорт и угрозу собственной безопасности, именно поэтому они уже не могут сидеть за столом переговоров, а вынуждены повышать ставки, значит мы не придумываем никакую организацию, которая как-то изменит их мироощущение. Нужно что-то предложить здесь и сейчас, что называется, на земле, что это мироощущение будет как минимум немного затуплять. В этом отношении я всегда подчеркиваю, что те инициативы, которые сейчас в Беларуси выдвигают, они именно на это и направленны, всё, что касается Договора о ракетах средней и меньшей дальности. И если мы гарантируем, что мы не будем размещать эти ракеты, не будем ни на кого нацеливать, значит, это уже конкретный стимул для государств вокруг нас этого не делать. И когда мы сможем на основании таких маленьких шагов прийти к ситуации, когда страны не будут бояться, что если они не совершат какое-то движение в сторону наращивания собственных потенциалов, то их завтра никто не атакует, вот тогда уже можно говорить об институциональных новых идеях и новых организациях или, может быть, наполнение жизнью уже существующих организаций – таких, как ОБСЕ. «Мы не ожидаем, что прошел очередной форум и завтра мир станет другим» Юлия Огнева:

Какой ваш следующий шаг? С какими инициативами будете выступать?