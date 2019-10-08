Алексей Пушков: «Для администрации Трампа Украина явно не является приоритетом»

Новости Беларуси. Самый близки и от этого самый болезненный для нас, белорусов, конфликт – украинский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Самый близки и от этого самый болезненный для нас, белорусов, конфликт – украинский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пять лет у нашего порога неспокойно, пять лет там гибнут люди тысячами, пять лет политики не могут договориться.
Александр Лукашенко: «Мы Украину просто «подарили» своим соперникам»
Пять лет Президент Лукашенко призывает наконец отбросить амбиции тех, кто в этом кровопролитии заинтересован, предлагая сделать все, что от нас зависит. Пока еще не стало совсем поздно.
Алексей Пушков, член Совета Федерации России:
Многое зависит от того, кто будет заниматься Украиной с американской стороны, и какова будет линия Трампа в этом вопросе. Насколько я знаю, американцы пока и сами не очень заинтересованы в участии в этом процессе. То есть для администрации Трампа Украина явно не является приоритетом. И мне кажется, он не видит, а какую выгоду он может в предвыборной обстановке получить.
Президент Беларуси: «Украинский конфликт требует от нас его решения»
Александр Лукашенко предлагает возродить формат переговоров по типу «Хельсинки»