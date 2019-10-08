Алексей Пушков: «Для администрации Трампа Украина явно не является приоритетом»

Новости Беларуси. Самый близки и от этого самый болезненный для нас, белорусов, конфликт – украинский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять лет у нашего порога неспокойно, пять лет там гибнут люди тысячами, пять лет политики не могут договориться.

Александр Лукашенко: «Мы Украину просто «подарили» своим соперникам»

Пять лет Президент Лукашенко призывает наконец отбросить амбиции тех, кто в этом кровопролитии заинтересован, предлагая сделать все, что от нас зависит. Пока еще не стало совсем поздно.