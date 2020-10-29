Александр Лукашенко: «Что в Украине произошло? Наш друг Володя Зеленский. Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление»

Юлия Б ешанова, корреспондент : Откуда растут ноги белорусского протеста, последнее время не объясняли только самые ленивые эксперты. И, похоже, Польшу настиг закон бумеранга. Уже неделю там не прекращаются протесты. С каждым днем демонстрации набирают новую силу и, похоже, выходят из-под контроля официальной Варшавы.

Новости Беларуси. Громкие перестановки в силовом блоке и новые помощники Президента в регионах. 29 октября во Дворце Независимости – кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 28 октября во Вроцлаве группа из 40 человек напала на протестующих женщин во время марша.

Мужчины крепкого телосложения бросались на девушек с кулаками и распыляли в лицо перцовый газ. Демонстранты в больницах. На улицы вывели военных. И это те власти, которые еще недавно давали нам советы по более «нежному» отношению к протестующим. Как оказалось, со своими гражданами польская полиция не церемонится.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины, и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись, знают, за что. Там госслужащие. Женщины поднялись и начали протестовать не потому, что только аборты. Это был спусковой крючок.

Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. И они хотели стрелки перевести на нас. Это же на нас стрелки хотели перевести. А поляки не дураки, и вот там это все началось.

Ну и куча проблем экономических, и социальная проблема главная. «Богатые, богатые». Да, там есть кучка богатых, но сколько там бедных. И разрыв между беднотой и богатыми огромный. Это самое опасное для любого государства. Это все в кучу собралось, а дальше.

Там давно эта революция зрела, и я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя. Нет, полезли.

Что произошло в Литве? Оппозиция выиграла выборы. Вот вмешались в Беларусь – потеряли власть.