Александр Лукашенко: «Что в Украине произошло? Наш друг Володя Зеленский. Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление»

Новости Беларуси. Громкие перестановки в силовом блоке и новые помощники Президента в регионах. 29 октября во Дворце Независимости – кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Бешанова, корреспондент:
Откуда растут ноги белорусского протеста, последнее время не объясняли только самые ленивые эксперты. И, похоже, Польшу настиг закон бумеранга. Уже неделю там не прекращаются протесты. С каждым днем демонстрации набирают новую силу и, похоже, выходят из-под контроля официальной Варшавы.
В Польше группа из 40 человек напала на протестующих женщин
Так, 28 октября во Вроцлаве группа из 40 человек напала на протестующих женщин во время марша.
Мужчины крепкого телосложения бросались на девушек с кулаками и распыляли в лицо перцовый газ. Демонстранты в больницах. На улицы вывели военных. И это те власти, которые еще недавно давали нам советы по более «нежному» отношению к протестующим. Как оказалось, со своими гражданами польская полиция не церемонится.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины, и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись, знают, за что. Там госслужащие. Женщины поднялись и начали протестовать не потому, что только аборты. Это был спусковой крючок.
Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. И они хотели стрелки перевести на нас. Это же на нас стрелки хотели перевести. А поляки не дураки, и вот там это все началось.
Ну и куча проблем экономических, и социальная проблема главная. «Богатые, богатые». Да, там есть кучка богатых, но сколько там бедных. И разрыв между беднотой и богатыми огромный. Это самое опасное для любого государства. Это все в кучу собралось, а дальше.
Там давно эта революция зрела, и я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя. Нет, полезли.
Что произошло в Литве? Оппозиция выиграла выборы. Вот вмешались в Беларусь – потеряли власть.
А что в Украине произошло? Наш друг Володя Зеленский. Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление.
Поэтому не надо в соседа бросать камнями. Не надо. Не надо в наш огород лезть, разберитесь у себя.
Сегодня задача для всех ведомств и чиновников одна – защитить суверенитет страны и не допустить раскола общества. Важно понимать: эти назначения – не отставки. Опытных специалистов отправили на помощь туда, где они сейчас действительно нужнее.
Задача новых помощников Президента – стать надежным связующим звеном между местной властью и центром.
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