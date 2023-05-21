О главных зачинщиках мирового передела и планах Украины. Какие важные тезисы озвучил на неделе Лукашенко?

Мир на грани глобального конфликта. В воздухе все больше пахнет порохом, и мы это ощущаем больше, чем хотелось бы. Так, на неделе буквально в полусотне километров от белорусских границ практиковались польские танки «Леопард 2». Они форсировали водные преграды и вплотную готовятся к пополнению. Есть информация, что польская танковая дивизия, размещенная в непосредственной близости от наших границ, пополнится американскими «Абрамсами», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но для чего такой броневой сгусток Польша держит рядом с нами? Это еще раз наводит на мысли о готовящейся агрессии со стороны Запада. Но, впрочем, Польша, кажется, и не скрывает своих военных амбиций. На северо-востоке страны на неделе прошли международные военные учения НАТО, цель которых – об этом открыто заявил Министр обороны – демонстрация России возможностей Альянса. По сути, все это для устрашения Москвы и Минска. Тем временем госсекретарь нашего Совбеза заявляет, что НАТО использует все виды разведки в отношении Беларуси и России, а в год фиксируют до 10 пролетов средств разведывательного характера. При этом отмечаются попытки завезти на нашу территорию через украинскую границу оружие и взрывчатку. Из-за явного ухудшения обстановки белорусские Вооруженные Силы несут службу в усиленном формате. Польша и Прибалтика наращивают группировки войск, а ситуация в Украине становится все менее управляемой. Для нас это может означать при самом плохом исходе – фронт почти в 2000 километров, чего мы допустить не можем. Поэтому наш Президент делает все для укрепления военного и политического сотрудничества как с Россией, так и на уровне ОДКБ. Ситуацию в организации обсуждали в Минске.

Беларусь на передовой геополитических процессов, как и другие страны союза. Поэтому нам надо держаться друг друга. Другой альтернативы для сохранения суверенитета и независимости нет. С таким предложением выступил Александр Лукашенко на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Оно стало квинтэссенцией выступления белорусского лидера. Но прозвучали и другие важные тезисы, которые касались будущей архитектуры безопасности, главных зачинщиков мирового передела и планах украинского руководства. Полина Королева о некоторых пунктах подробнее. «Вместе – мы сила» – слоган ОДКБ, закаленный разными обстоятельствами, которые складывались и складываются за 30-летнюю историю Организации. Она была создана на обломках СССР, когда контуры большой страны стерлись и на карте мира появились отдельные материи – независимые государства. И перед каждой уже отдельной страной стояла главная задача – обеспечить безопасность.

Полина Королева, корреспондент:

До определенного момента отношение к ОДКБ было, мягко говоря, несерьезным. Организацию называли бумажной, мол, никаких конкретных изменений в мировой баланс она не привнесла и существовала только на бумаге. Однако карточный домик не рухнул. Когда время потребовало действительно серьезных действий (в середине 2000-х на постсоветском пространстве одна за одной стартовали цветные революции), ОДКБ продемонстрировала свою военно-политическую состоятельность. Однако возросший авторитет Организации нравится не всем. Ведь в основе ОДКБ – взаимоуважение стран-участниц. А в последнее время одним из основных ориентиров стала многополярность. Взглядам Запада, а также НАТО все это сильно противоречит. Ведь империалистические замашки лечатся крайне тяжело. Глобальное господство США строится на подавлении национальных интересов суверенных стран в пользу собственных приоритетов. Примеров хватает. Та же «арабская весна», когда под предлогом защиты мирных жителей НАТО вмешалось в гражданскую войну в Ливии. Действия нельзя охарактеризовать как миротворческие: ракетные удары, атака на местную армию истребителями. Но закончились ли гражданские вооруженные столкновения? Отнюдь. Итог – длительные противоречия переходного кабинета и жуткое обнищание страны. К сожалению, в паутину НАТО попадает все больше государств. Североатлантический альянс плотно подбирается к границам стран ОДКБ.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

США начинают в спешном порядке перебрасывать свои войска на европейскую часть нашего континента. Количество учений на восточном фланге практически зашкаливает. Расширение НАТО: недавно приняли Финляндию, сегодня остро стоит вопрос о Швеции. Обстановка, которая сегодня вокруг Турции, становится под вопросом. Все это вокруг нас создает очень серьезные предпосылки. Я не говорю уже об Украине, где проходит СВО и из каждого утюга мы слышим: контрнаступ, контрнаступ. Сегодня Украина – глобальный полигон выяснения отношений между Западом и Востоком. Планетарное напряжение нарастает. В таких условиях Беларусь председательствует в организации. В наследство нам достались и другие проблемы – внутреннего характера. Запад почувствовал слабину и практически в открытую предпринимает попытки переманить Армению. Штаты готовы предоставить военную помощь и приглашают страну для участия в учениях. На этом фоне появились отдельные сторонники, кто ратует за выход из Организации. Эту тему муссировали еще в преддверии саммита в Ереване в прошлом году, который проходил на фоне протестов в Армении. Но сколько бы ни было разговоров, стоит задуматься, почему число стран – участниц Организации до сих пор остается неизменным.

Гегам Манукян, член Постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Национального собрания Армении:

Для Армении ОДКБ является главной безопасной структурой, международной организацией. Сейчас в Армении очень жестко смотрят на действия ОДКБ, ждут от ОДКБ конкретных действий. В обществе есть даже нажим на правительство Армении, чтобы решить те непонимания, которые есть между руководством Республики Армения и ОДКБ. По поручению Александра Лукашенко генеральный секретарь ОДКБ объездил все страны, где существуют разногласия. И оказалось, не все так безвыходно. Долгий приграничный конфликт на таджикской границе, как того и требовала ОДКБ, похоже, начинают решать. И что важно – без помощи посредников в лице третьих государств. Подробности.

Военный аналитик: у Беларуси со всеми странами ОДКБ дружеские отношения. На уровне и президентов, и простых граждан. Читайте здесь. Поиском точек соприкосновения заняты и парламентарии стран-участниц. Сегодня продолжается активная работа над гармонизацией национальных законодательств, а также созданием общего правового пространства. Уже принято 82 документа, в планах до 2025 года утвердить еще порядка трех десятков модельных законов. Это основная функция Парламентской ассамблеи, но не единственная. Кроме прочего, депутаты осуществляют наблюдение за электоральными кампаниями. И не только в государствах – членах ОДКБ. Это наш ответ оценкам западных коалиций, переполненных систематическим недовольством результатами выборов, если те прошли не по их плану.

Фото: Сайт Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В прошлом году мы выезжали по приглашению ЦИК и парламента Сербии в эту страну и осуществляли наблюдение за президентскими и парламентскими выборами. То есть мы выходим за географические контуры нашей Организации. Это говорит о том, что авторитет нашей структуры растет, нам доверяют и приглашают для осуществления мониторинга в странах, которые не входят в состав ОДКБ.

Сегодня ставка на ОДКБ как международную структуру странами-участницами делается неспроста. Другие организации, призванные следить за стабильностью мира (как, например, ООН или ОБСЕ), либо не работают, либо занимают позицию сильных и богатых. О законности и справедливости речь уже не идет. Потому Александр Лукашенко ориентирует парламентариев ассамблеи ОДКБ на формирование новой системы международных отношений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Усилиями наших западных оппонентов ООН и ОБСЕ становятся подручными собачками для западных государств. Мы считаем недальновидными подобные действия. Тем не менее Беларусь остается привержена диалогу, направленному на укрепление глобальной и региональной безопасности. Подробности. Впрочем, безопасность остается основным направлением. Необходимо усилить военную составляющую. Хороший пример – региональная группировка войск Беларуси и России. И хоть признавать успешность оппонентов не принято, у НАТО тоже можно чему-то научиться. Александр Лукашенко не раз говорил, что есть положительные моменты, которые надо перенимать.