Лукашенко: «Без шума, не поддавайтесь на эти уловки!» Президент о попытках Запада разорвать единство ОДКБ

Один из ключевых приоритетов Беларуси – усиление роли и значимости ОДКБ в системе международных отношений. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с делегациями стран-участниц Организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внешние угрозы – не единственные вызовы, с которыми постоянно сталкивается ОДКБ. Внутренние разногласия периодически обостряются.
Лукашенко об убеждениях Запада: «Если бы мы не были политиками, мы бы, может быть, и послушали эту дрянь». Подробности здесь.
Как подчеркнул Александр Лукашенко, в рамках своего председательства Беларусь намерена повышать сплоченность государств-членов ОДКБ. В конце концов, именно противоречиями питается НАТО в попытке расшатать обстановку внутри Организации и поссорить сторонников. А в сложившихся геополитических реалиях как никогда важны солидарность и взаимная поддержка. О чем белорусский лидер говорил неоднократно. А сегодня вынужден повторить в очередной раз.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь в рамках своего председательства нацелена на то, чтобы предпринять необходимые усилия для повышения сплоченности государств – членов ОДКБ. Именно в снятии имеющихся противоречий видим перспективу укрепления организации, обеспечения безопасности и стабильности в зоне ее ответственности. Я должен сказать, что часто с президентом России обсуждаем эту проблему. Мы не хотим, чтобы в связи с введенными против нас санкциями под них, сотрудничая с нами, попали и вы. Нам это абсолютно не нужно. Это будет только хуже. Но я хочу сказать, что мы очень надеемся, что попытки нас разорвать не подействуют на наше единство. Главное – экономика. Главное – рынок. Сегодня мы разорвем с вами отношения, проблем всегда будет и в ваших государствах немало. Вы это прошли уже совсем недавно: и Казахстан, и Узбекистан, и Таджикистан (не дай бог, это все повторится), и Кыргызстан. И проблем всегда хватает и на постсоветском пространстве. Но мы как-то собирались вместе, обсуждали проблемы. А порой предпринимали серьезные действия для того, чтобы как-то успокоить ситуацию в той или иной точке постсоветского пространства. Это дорогого стоит. Нас пытаются развести. Я как человек опытный хочу вас попросить: аккуратно, без шума, не поддавайтесь на эти уловки! Вы должны искать там, где лучше вам, где лучше вашим народам.
Сегодня усилиями западных оппонентов ООН и ОБСЕ становятся инструментами давления и конфронтации. Такого рода действия ставят мир на весьма опасную грань глобального конфликта. Однако Беларусь по-прежнему остается приверженной и открытой к диалогу. Впрочем, глава нашего государства убежден, что сегодня необходимо сосредоточить усилия на формировании новой системы международных отношений. Речь в том числе о многополярности, которая открывает лучшие перспективы развития мира.