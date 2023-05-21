Военный аналитик: у Беларуси со всеми странами ОДКБ дружеские отношения. На уровне и президентов, и простых граждан

Новости Беларуси. В непростых условиях, когда противоречия внутри ОДКБ обостряются, Беларусь, пожалуй, это страна-председатель, способная если не окончательно решить кризисные моменты, то свести градус напряженности к минимальному показателю, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Основная цель, которую наметил и активно реализует Александр Лукашенко, – это консолидация, сплоченность внутри организации, чего можно добиться только путем разрешения имеющихся споров.

Александр Алесин, независимый военный аналитик:

Главный фактор – это то, что мы не испортили отношения ни с кем из участников ОДКБ. У нас со всеми странами хорошие, дружеские отношения. Как на уровне парламента, президентов, так и на уровне простых граждан. Ни у кого в ОДКБ нет отторжения наших предложений и инициатив. То, что мы по-дружески ко всем настроены и хотим всем добра, это будет способствовать тому, что в конце концов будут найдены общие точки соприкосновения.