Прямой эфир

Военный аналитик: у Беларуси со всеми странами ОДКБ дружеские отношения. На уровне и президентов, и простых граждан

21 мая 2023 16:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В непростых условиях, когда противоречия внутри ОДКБ обостряются, Беларусь, пожалуй, это страна-председатель, способная если не окончательно решить кризисные моменты, то свести градус напряженности к минимальному показателю, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Основная цель, которую наметил и активно реализует Александр Лукашенко, – это консолидация, сплоченность внутри организации, чего можно добиться только путем разрешения имеющихся споров. 

Военный аналитик: у Беларуси со всеми странами ОДКБ дружеские отношения. На уровне и президентов, и простых граждан-1

Александр Алесин, независимый военный аналитик: 
Главный фактор – это то, что мы не испортили отношения ни с кем из участников ОДКБ. У нас со всеми странами хорошие, дружеские отношенияКак на уровне парламента, президентов, так и на уровне простых граждан. Ни у кого в ОДКБ нет отторжения наших предложений и инициатив. То, что мы по-дружески ко всем настроены и хотим всем добра, это будет способствовать тому, что в конце концов будут найдены общие точки соприкосновения. 

О главных зачинщиках мирового передела и планах Украины. Какие важные тезисы озвучил на неделе Лукашенко? 

# ОДКБ # Александр Алесин # Полина Королева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
О главных зачинщиках мирового передела и планах Украины. Какие важные тезисы озвучил на неделе Лукашенко?
21 мая 2023 16:31

О главных зачинщиках мирового передела и планах Украины. Какие важные тезисы озвучил на неделе Лукашенко?

Волович: ОДКБ должна играть всё большую роль в обеспечении глобальной безопасности
20 мая 2023 14:41

Волович: ОДКБ должна играть всё большую роль в обеспечении глобальной безопасности

Кому нужно убрать Эрдогана и будет ли цветная революция в Турции? Анонс «САСС уполномочен заявить»
20 мая 2023 13:02

Кому нужно убрать Эрдогана и будет ли цветная революция в Турции? Анонс «САСС уполномочен заявить»