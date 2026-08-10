О чем говорили Лукашенко и Зюганов? Подробности встречи
Союзное государство как эталон справедливого многополярного мира. 10 августа во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел встречу с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителем фракции КПРФ в Государственной думе Геннадием Зюгановым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это был обстоятельный разговор не просто о стратегическом партнерстве двух стран, а о будущем глобальной безопасности и сохранении нашей общей исторической памяти. В фокусе внимания укрепление межпарламентских связей и сугубо практическая повестка: от развития агросектора до итогов недавних международных командировок Президента Беларуси.
Символично, что встреча была ознаменована и важным торжественным моментом. Геннадий Зюганов вручил Александру Лукашенко Ленинскую премию ЦК КПРФ. Это признание колоссального вклада белорусского лидера в защиту исторического наследия и построение справедливого мироустройства.
Ведь Минск сегодня демонстрирует уникальный пример суверенного развития, сумев не просто сохранить лучшее советское наследие, но и приумножить свой потенциал.
Все подробности встречи в материале нашего политического обозревателя Евгения Пустового.
В мире кризис общечеловеческих идей. Ставка на ИИ не вызывает восхищения у зумеров. Глобальный капитализм так и не покорил традиционные общества Глобального Юга. Идеи Адама Смита девальвированы даже в западном обществе, от антиглобалистов до фермеров. Интеллектуалы, эксперты, лидеры мнений и политики под новым углом посмотрели на нарративы социального равенства. Теперь это не просто политическая идеология – теперь это мировоззренческий взгляд: когда в центре социум, люди, а не капитал, нажива сверхприбылей. Беларусь – одна из немногих социально ориентированных стран. Это политика Лукашенко. По заслугам и награда.
Президенту Беларуси вручена Ленинская премия ЦК КПРФ.
«Золото партии» – не в смысле богатства, а неутраченной ценности – в багаже наград Первого. Ленинская премия возрождена в 2017 году. Нашему Президенту присуждена еще в 2024-м. Но вот получить смог только сегодня. Настолько насыщенный и плотный график у первого лица Беларуси. Кстати, у Лукашенко не было теплых отношений с партийным истеблишментом Советской Беларуси. Но к самой партии и, главное, ее определяющей роли в формировании дисциплины и кадровой политики он относится с пиететом. Об этом глава государства говорил во время каждой из поездок по регионам. Цель – выстроить мощную систему управления на будущее. Подробности.
В кабинете Первого Геннадий Зюганов провел несколько часов. Понятно, речь пошла и про управленческие инициативы Президента, и про Беларусь, которая стала страной, сохранившей лучшие стандарты социального государства.
«Вы удвоили советский потенциал»: Зюганов лично поблагодарил Лукашенко.
При всей гамме современных политтехнологий энергичный, как экранный образ настоящего коммуниста, Зюганов сохранил свою народность. Выходец из орловских крестьян привез в Беларусь семена.
Геннадий Зюганов:
Мы вырастили на моей родной Орловщине пшеницу. Сорт, который посвящен генералу Ермолову, дал 140 центнеров с гектара, а «зюгановка» дала 185 центнеров с гектара. Это мировой рекорд. Сорт-чемпион в Европе дал 180. Эту пшеницу мы подарили, дали Брестской области. Орел и Брест – побратимы. Она у вас дает в этом году за сотню. Я только что вернулся с полей Орловско-Курской битвы, где сражалась вся великая советская держава, 3 миллиона сошлись лоб в лоб. Ломали мы их там 50 дней. И сломали окончательно.
КПРФ продолжает засеивать зернами альтернативного взгляда на устройство человеческого общежития. К нам приезжают на экскурсию, как все-таки можно жить без войн капиталов.
Геннадий Зюганов:
Мы через ваш музей Отечественной войны провели все свои делегации. Они получили ту прививку. Продолжили на Поклонной горе. А потом Ансамбль Александрова показал им, что такое настоящая музыка и песни. Они пять раз вставали и пели вместе с нами «Поклонимся великим тем годам», «День Победы», «Славная Красная армия». Это и есть та работа, которая в сторону мира всех толкает. Для нас сейчас с вами очень важно.
Общение с Президентом, обустройство сельского хозяйства. А апогеем визита в Беларусь партийного лидера и мыслителя современной коммунистической идеи стала высокая точка – Курган Славы. Именно оттуда, образно говоря, и можно разглядеть знамя нашей Победы над Рейхстагом. Капитализм комфортен для общества потребления, а вот при экзистенциальных угрозах живучесть гарантирует идеология социальной консолидации. Это коллективный труд, как и создание телевизионного сюжета.