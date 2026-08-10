Союзное государство как эталон справедливого многополярного мира. 10 августа во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел встречу с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителем фракции КПРФ в Государственной думе Геннадием Зюгановым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это был обстоятельный разговор не просто о стратегическом партнерстве двух стран, а о будущем глобальной безопасности и сохранении нашей общей исторической памяти. В фокусе внимания укрепление межпарламентских связей и сугубо практическая повестка: от развития агросектора до итогов недавних международных командировок Президента Беларуси. Символично, что встреча была ознаменована и важным торжественным моментом. Геннадий Зюганов вручил Александру Лукашенко Ленинскую премию ЦК КПРФ. Это признание колоссального вклада белорусского лидера в защиту исторического наследия и построение справедливого мироустройства. Ведь Минск сегодня демонстрирует уникальный пример суверенного развития, сумев не просто сохранить лучшее советское наследие, но и приумножить свой потенциал.

Все подробности встречи в материале нашего политического обозревателя Евгения Пустового.

В мире кризис общечеловеческих идей. Ставка на ИИ не вызывает восхищения у зумеров. Глобальный капитализм так и не покорил традиционные общества Глобального Юга. Идеи Адама Смита девальвированы даже в западном обществе, от антиглобалистов до фермеров. Интеллектуалы, эксперты, лидеры мнений и политики под новым углом посмотрели на нарративы социального равенства. Теперь это не просто политическая идеология – теперь это мировоззренческий взгляд: когда в центре социум, люди, а не капитал, нажива сверхприбылей. Беларусь – одна из немногих социально ориентированных стран. Это политика Лукашенко. По заслугам и награда. Президенту Беларуси вручена Ленинская премия ЦК КПРФ. «Золото партии» – не в смысле богатства, а неутраченной ценности – в багаже наград Первого. Ленинская премия возрождена в 2017 году. Нашему Президенту присуждена еще в 2024-м. Но вот получить смог только сегодня. Настолько насыщенный и плотный график у первого лица Беларуси. Кстати, у Лукашенко не было теплых отношений с партийным истеблишментом Советской Беларуси. Но к самой партии и, главное, ее определяющей роли в формировании дисциплины и кадровой политики он относится с пиететом. Об этом глава государства говорил во время каждой из поездок по регионам. Цель – выстроить мощную систему управления на будущее. Подробности. В кабинете Первого Геннадий Зюганов провел несколько часов. Понятно, речь пошла и про управленческие инициативы Президента, и про Беларусь, которая стала страной, сохранившей лучшие стандарты социального государства. «Вы удвоили советский потенциал»: Зюганов лично поблагодарил Лукашенко. При всей гамме современных политтехнологий энергичный, как экранный образ настоящего коммуниста, Зюганов сохранил свою народность. Выходец из орловских крестьян привез в Беларусь семена.