Президенту Беларуси вручена Ленинская премия ЦК КПРФ

Курс на укрепление союзной интеграции, развитие межпартийного взаимодействия и верность исторической памяти. Эти темы обсуждали во время встречи Александр Лукашенко и председатель Центрального комитета Коммунистической партии России, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул Геннадий Зюганов: под руководством Александра Лукашенко в Беларуси взяли лучшее из советской эпохи и удвоили свой потенциал. Саму Ленинскую премию ЦК КПРФ официально возродили в 2017 году. За это время высокой награды были удостоены 45 лауреатов. Президент Беларуси поблагодарил гостя, отметив особую важность личной встречи для обсуждения самых актуальных вопросов.

Александр Лукашенко удостоен диплома и почетного нагрудного знака. Решение о присуждении награды белорусскому лидеру было принято в 2024 году. Наш Президент удостоен премии за неустанную и последовательную деятельность по утверждению идей справедливого многополярного мира и вклад в расширение практики его формирования, постоянные усилия по укреплению Союзного государства, личное участие в сохранении исторического наследия и ценностей советской эпохи, важную роль в укреплении дружбы и братства народов двух стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Геннадий Андреевич, спасибо, что заглянул ко мне. Нечего тут обсуждать и рассказывать, какие у нас взгляды, отношения и прочее. Мы с вами поддерживаем всю новейшую – или как тут назвать эту историю?

Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета Коммунистической партии России:

С первого дня, как вы появились у нас в Думе. Харитонов вам поклон передает. Мы с ним тогда боролись, пять раз подходили к микрофону, чтобы нам не перекрыли трибуну. Вы блестяще выступили и убедили нас, что будет восстановлено славянское братство, наши порушенные связи. Вам благодарность, вы всем пример нам показали своим мужеством и очень ярким выступлением. У меня цела ваша первая президентская программа, я ее никому не показываю. А у Харитонова та самая салфетка, где мы подписали в Грановитой палате, вы расписались и Ельцин. Я говорю: «Николай, никому не отдавай. Любой музей тебе даст целое состояние за эту салфетку».

Александр Лукашенко:

Было такое.

Геннадий Зюганов:

Это очень здорово.

Александр Лукашенко:

Спасибо, Геннадий Андреевич. Я очень ждал этой встречи. Нам есть о чем поговорить, поделиться некоторыми мыслями, настроениями и сомнениями – к сожалению, и такое еще у нас присутствует.