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Президенту Беларуси вручена Ленинская премия ЦК КПРФ

10 августа 2026 10:39
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Курс на укрепление союзной интеграции, развитие межпартийного взаимодействия и верность исторической памяти. Эти темы обсуждали во время встречи Александр Лукашенко и председатель Центрального комитета Коммунистической партии России, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенту Беларуси вручена Ленинская премия ЦК КПРФ-2

Разговор начался с торжественной и знаковой церемонии. Геннадий Зюганов вручил Александру Лукашенко Ленинскую премию ЦК КПРФ.

Президенту Беларуси вручена Ленинская премия ЦК КПРФ-4

– Позвольте вам вручить эту высокую награду.
– Спасибо, Геннадий Андреевич. 
– Посмотрите, это «золото» партии.
– «Золото» партии. Наконец-то нашли «золото». 
– Дипломом нашли, да. 
– Спасибо.

Президенту Беларуси вручена Ленинская премия ЦК КПРФ-6

Александр Лукашенко удостоен диплома и почетного нагрудного знака. Решение о присуждении награды белорусскому лидеру было принято в 2024 году. Наш Президент удостоен премии за неустанную и последовательную деятельность по утверждению идей справедливого многополярного мира и вклад в расширение практики его формирования, постоянные усилия по укреплению Союзного государства, личное участие в сохранении исторического наследия и ценностей советской эпохи, важную роль в укреплении дружбы и братства народов двух стран. 

Как подчеркнул Геннадий Зюганов: под руководством Александра Лукашенко в Беларуси взяли лучшее из советской эпохи и удвоили свой потенциал. Саму Ленинскую премию ЦК КПРФ официально возродили в 2017 году. За это время высокой награды были удостоены 45 лауреатов. Президент Беларуси поблагодарил гостя, отметив особую важность личной встречи для обсуждения самых актуальных вопросов.

Президенту Беларуси вручена Ленинская премия ЦК КПРФ-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Геннадий Андреевич, спасибо, что заглянул ко мне. Нечего тут обсуждать и рассказывать, какие у нас взгляды, отношения и прочее. Мы с вами поддерживаем всю новейшую – или как тут назвать эту историю?

Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета Коммунистической партии России:
С первого дня, как вы появились у нас в Думе. Харитонов вам поклон передает. Мы с ним тогда боролись, пять раз подходили к микрофону, чтобы нам не перекрыли трибуну. Вы блестяще выступили и убедили нас, что будет восстановлено славянское братство, наши порушенные связи. Вам благодарность, вы всем пример нам показали своим мужеством и очень ярким выступлением. У меня цела ваша первая президентская программа, я ее никому не показываю. А у Харитонова та самая салфетка, где мы подписали в Грановитой палате, вы расписались и Ельцин. Я говорю: «Николай, никому не отдавай. Любой музей тебе даст целое состояние за эту салфетку».

Александр Лукашенко:
Было такое. 

Геннадий Зюганов:
Это очень здорово. 

Александр Лукашенко:
Спасибо, Геннадий Андреевич. Я очень ждал этой встречи. Нам есть о чем поговорить, поделиться некоторыми мыслями, настроениями и сомнениями – к сожалению, и такое еще у нас присутствует.

Президенту Беларуси вручена Ленинская премия ЦК КПРФ-10

Глава государства и лидер КПРФ обсудили ряд тем – от развития сельского хозяйства до итогов недавней командировки Президента Беларуси в Россию и Китай. 

Все подробности расскажем в нашем следующем выпуске новостей – в 16:30.

# Александр Лукашенко # Геннадий Зюганов

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