Порядок на земле и забота о сельчанах: главное из поездки Лукашенко в Вилейский район

Рабочая поездка Президента в Вилейский район показала, как тесно связаны между собой глобальная государственная стратегия и обычная жизнь людей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Маршрут главы государства охватил и цеха «Зенита», и проблемные поля. Заглянул Президент даже в автолавку. И в этом суть таких поездок. Александр Лукашенко не привык видеть жизнь через глянцевые отчеты чиновников. К этому приучает и пул управленцев. Идти к людям, разговаривать с ними и видеть все своими глазами. Ведь, по большому счету, не президентское это дело – знать, что продают в магазине в Вилейке, или, простите, топтаться в коровниках каждую неделю. Но это жесткий и самый понятный сигнал системе: большая политика всегда начинается с базового порядка на местах. И глава государства об этом скажет, общаясь с жителями Вилейки, напомнит про Украину и про тот бардачок, который привел к большому пожару. Наш Президент смотрит на все происходящее за границами Беларуси и, конечно, в стране как бы немного сверху. И в переносном, и в прямом смысле. Почему порядок в деревенском магазине равен порядку на границе и где формируется наша стабильность? Тему продолжит Евгений Пустовой.

Вилейка – это северная звезда центрального региона. Вокруг приемлемой инфраструктуры природные красоты. Здесь же самое большое водохранилище в стране. И легендарная река Вилия. Но Президент начал разговор с состояния земель. Читайте здесь. Бич региона – золотарник. Некогда декоративный и медоносный многолетник из-за своей неприхотливости и агрессивности вышел из-под контроля крестьян, и сейчас опасный инвазивный вид вытесняет местную флору.

Порядка 500 га заброшенных земель, если не больше, вокруг деревни. Если вы с той стороны въезжали, видели, разрушенная ферма. И это все уже свободные земли. Эта проблема характерна и для деревни Берчуки. Раньше здесь было свое озеро, но его высушили. Мелиораторы сначала землю распахали, а затем забросили. Пустует около 100 гектаров. Теперь на этом месте глухое болото и заросли золотарника. Эта заброшенная пустошь тянется прямо до границы с соседним регионом. Разделяет их всего одна дорога, но контраст разительный. Будто невидимая рука провела черту между бесхозяйственностью и порядком. Всего через полкилометра заросли золотарника исчезают, а земля приносит прибыль.

Одно государство, одни управленцы, одна политика, но вот Пуховичского района работники, госслужащие, а вот это начинается Минский. Президент за использованием земель следит тщательно. Видит дальше, чем генералы областной вертикали. И это касается не только Минской области – всей страны. Первый предлагает разнообразить геолокацию губернаторских маршрутов. Подробности. Можно услышать и критику в адрес Лукашенко – слишком внимателен к АПК. АПК – это развитие села, место силы нашей страны и истоки для продовольствия, самой конкурентоспособной экспортной ниши Беларуси. От наших сырков до сыров полмира готовы покупать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Продовольствие будет только дорожать. 10 млрд долларов мы заработали на продовольствии за прошлый год. На нефти столько люди не получают. И будет дорожать. Высохла Европа, жрать нечего. Какие бы санкции ни вводили, к нам приедут. Ввели санкции – ну и что? Мы все свое продаем. Пусть это немножко дороже нам обходится, но выдержим. А потихоньку к нам, к нам. Я почему границы открываю с европейцами? Не только потому, что мы любим поляков, литовцев и латышей. Мы к ним хорошо относимся – это не чужие нам люди, наши соседи от Бога. Они к нам приезжают, покупают, что надо, и сами возят. Не надо туда везти продавать. Люди приезжают и покупают, а нам надо продать. Для того чтобы жить, чтобы была валюта. Общение с белорусами – для Президента сакральное действо его политики. Классика любой поездки в регион. У Лукашенко не кабинетный стиль управления, и он никогда не пройдет мимо людей. Подробности. Ну и, конечно, не пройдет мимо проблем людей. В центре внимание этих региональных поездок не только вопросы уборочной страды. Но регионального развития. Причем такие визиты организуют, чтобы охватить сразу несколько вопросов. Например, на «Зените» рассмотрели и работу местного градообразующего предприятия (каждый третий советский фотоаппарат из Вилейки), и целого холдинга БелОМО. После предыдущего посещения за четыре года ситуация заметно улучшилась. 80% идет на экспорт. Лукашенко показали продукцию «БелОМО». Вилейский «Зенит» в его составе. В 2026 году на предприятии начата реализация инвестиционного проекта, связанного с производством компонентов тормозных систем для большегрузных автомобилей. Батька требует одинакового отношения головных предприятий к своим филиалам. Читайте здесь.