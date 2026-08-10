«Вы удвоили советский потенциал»: Зюганов лично поблагодарил Лукашенко

Союзное государство как эталон справедливого многополярного мира. 10 августа во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел встречу с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителем фракции КПРФ в Государственной думе Геннадием Зюгановым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В кабинете Первого Геннадий Зюганов провел несколько часов. Понятно, речь пошла и про управленческие инициативы Президента, и про Беларусь, которая стала страной, сохранившей лучшие стандарты социального государства. Читайте здесь.

Геннадий Зюганов не только российский политик или лидер КПРФ. Доктор философских наук и полковник, прошедший через череду военных конфликтов, современный мыслитель.

От союзной интеграции до глобальных угроз: Зюганов поделился подробностями переговоров с Лукашенко.

С одной стороны Давос, Бильдербергский клуб – центры влияния и принятия нового западного порядка. С другой – плеяда наших политиков. На западной чаше весов цифровая диктатура и меритократия, на нашей – интересы обычного человека. Как в Беларуси. У бизнеса есть пространство для роста, но по законам совести. Это как с торговлей на селе.

Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета Коммунистической партии России:

Был везде, в 80 странах мира. И прямо скажу, когда я увидел, что даже противник Беларусь вставил в пятерку самых безопасных стран на постсоветском пространстве... Вы удвоили свой советский потенциал. Ваше достижение в том, что вы на базе лучшей советской эпохи добавляли, прибавляли, ничего не выбрасывая, двигались вперед, вот это дает вам честь и персональную благодарность.