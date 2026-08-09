Приграничный раскол. Зачем Латвия хотела закрыться от Беларуси?

Главным очагом напряжения на неделе стал латвийский пункт пропуска «Патерниеки». Рига на четверо суток полностью парализовала движение на границе, прикрываясь техническими сбоями. Глава МВД балтийской республики даже попытался продавить решение о бессрочном закрытии последнего работающего КПП. Но его инициатива провалилась, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В итоге Рига была вынуждена возобновить оформление транспорта. Но, как говорится, осадочек остался. На данный момент обстановка на границе с ЕС достаточно напряженная. Самые жесткие заторы фиксируются на польском направлении, где в пункте пропуска «Брест» выезда ожидают около тысячи легковушек. В «Брузгах» около 500 автомобилей. На неделе неоднократно фиксировалось, что польские и литовские службы намеренно затягивают процесс, оформляя всего от 14 до 26% транспорта от установленной нормы. Когда все это может кончиться и почему этот «железный занавес» бьет по карманам самих европейцев, мы попытались разобраться в ситуации.

Спектакль окончен, шлагбаумы открыты, но вопросы остались. Четыре дня Латвия блокировала единственный действующий пункт пропуска на нашей границе. Официально причиной стал технический сбой. Поломки случаются – ничего не попишешь, но латвийская техника подвела как-то подозрительно вовремя. Накануне этого «внезапного» коллапса глава МВД Латвии весьма прозрачно намекал на грядущие проблемы. В своих соцсетях министр заранее опубликовал предупреждение, что движение через границу вот-вот будет остановлено.

Янис Домбрава, министр внутренних дел Латвии:

В условиях развернутой Беларусью миграционной гибридной войны безопасное передвижение между государствами может оказаться затруднено. Пророчество министра сбылось с точностью до минуты. Вот только реальная гибридная война, о которой так усердно строчил в соцсетях Домбрава, совершенно ни при чем. Рига до последнего цеплялась за официальную легенду о внезапно сломавшейся технике, но в это изначально верилось с трудом. В белорусском МИДе иллюзий не питают и заявляют прямо: здесь чистая политика и банальная попытка провокации. Читайте здесь. Домбрава – не просто чиновник. Один из лидеров местных правых радикалов, строящих свою политику на жестком этнонационализме. Всего за 2 месяца на посту главы МВД он заблокировал въезд почти сотне иностранцев, а латвийских журналистов за неудобные вопросы прямо обвинял в работе на Кремль. Премьеру уже не раз приходилось публично отчитывать подчиненного за самоуправство. Последний громкий скандал вызвало его поучительное письмо в Испанию с нотациями, как нужно бороться с беженцами. Логика радикального министра проста как дважды два: границы можно ликвидировать и забыть о проблемах. Именно поэтому он потребовал от Кабмина раз и навсегда опустить шлагбаум на наших рубежах. Но и этот ультиматум заставил премьера лишь снова публично краснеть и оправдываться.

Андрис Кулбергс, премьер-министр Латвии:

Моя задача – не будоражить общественность. Моя задача прямо противоположная: вместе с Министерством внутренних дел и министром обороны сделать абсолютно все, чтобы мы были готовы к критическим ситуациям. Однако останавливаться латвийский политик не собирается. Домбрава уже публично объявил, что продолжит добиваться полной изоляции наших рубежей. Но если для него это предвыборная стратегия, то потенциальные избиратели такой радикализм не оценили. Первыми тревогу забили национальные перевозчики. Тотальное закрытие границы обернулось бы для латвийского бизнеса миллионными потерями, а сам грузопоток просто уплыл бы к ближайшим конкурентам – в морские гавани Литвы и Польши. И это далеко не все.