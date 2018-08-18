Румас: Рост благосостояния людей будет являться основной оценкой работы правительства



Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

Первый и основной посыл – это то, что все программные документы на пятилетку, которые необходимы для работы правительства и для устойчивого функционирования экономики, приняты. Измененный состав правительства будет по ним работать.

Вместе с тем, глава государства подчеркнул несколько важных, на мой взгляд, акцентов, которые должны быть присущи обновленному составу правительства. Первое – это дисциплина. Наверное, не секрет, что причиной кадровых изменений правительства явились вопросы, которые появились в Орше и целый ряд других вопросов. Поэтому глава государства начал с этого – вопросы дисциплины, порядочности и вопросы благосостояния людей.