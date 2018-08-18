Румас: Рост благосостояния людей будет являться основной оценкой работы правительства

Новости Беларуси. Президент при назначении новых членов правительства подчеркнул несколько важных акцентов, которые должны быть присущи новоназначенным чиновникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них – дисциплина и порядочность.
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Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Первый и основной посыл – это то, что все программные документы на пятилетку, которые необходимы для работы правительства и для устойчивого функционирования экономики, приняты. Измененный состав правительства будет по ним работать.
Вместе с тем, глава государства подчеркнул несколько важных, на мой взгляд, акцентов, которые должны быть присущи обновленному составу правительства. Первое – это дисциплина. Наверное, не секрет, что причиной кадровых изменений правительства явились вопросы, которые появились в Орше и целый ряд других вопросов. Поэтому глава государства начал с этого – вопросы дисциплины, порядочности и вопросы благосостояния людей.
Что касается последнего, глава государства подробно остановился на этом. Рост благосостояния людей будет являться основной оценкой работы обновленного состава правительства.
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