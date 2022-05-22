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«У НАТО очень многому можно поучиться с точки зрения информационной политики». В чём недостатки ОДКБ?

22 мая 2022 17:37
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Новости Беларуси. Начнем с важного политического события недели – с юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности, который прошел в Москве. ОДКБ исполнилось 20 лет, но сейчас не время для торжеств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

За столом переговоров все больше обсуждали проблемы Организации как внутренние, так и внешние. Их хватает. Та же нестабильность в Украине. Агрессивная политика НАТО. Неразрешенные конфликты в Армении. Но важно не только проблемы осознать и признать – это первый этап, а еще и понять, как с ними бороться. Вот и наш Президент в свойственной ему манере внес конструктив и разложил, что называется, по пунктам, что надо сделать, чтобы Организация выступала буквально единым фронтом, в том числе и на международной арене.

«У НАТО очень многому можно поучиться с точки зрения информационной политики». В чём недостатки ОДКБ?-1

Алибек Тажибаев, политолог (Казахстан):
Каким бы идеологическим оппонентом не казался Североатлантический союз, или НАТО, у них очень многому можно поучиться с точки зрения информационной политики. Здесь достаточно много точек роста, связанных с присутствием в социальных сетях, со взаимодействием с молодежными организациями, созданием военно-патриотических клубов, все в этом духе. Чтобы это все создавалось именно под эгидой ОДКБ. Потому что проводятся учения, они называются союзники, чтобы в молодом поколении тех людей, которые, может, мечтают стать военными, чтобы они понимали, что они часть серьезной и влиятельной структуры. Это важно.

«У ОДКБ есть огромное поле деятельности». Мнение политолога о развитии Организации – подробнее здесь.

# ОДКБ # Алибек Тажибаев # Ксения Худолей # Фотофакт

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