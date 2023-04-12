«Никаких лекарств даже больным детям, от этого режим скорее рухнет». Почему методы змагаров не работают?

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь Сегодня»:

Откуда ноги растут? Ведь эта история… Как мыслят змагары? Все, что делается в Беларуси – это плохо. Это нужно обгадить, высмеять, над этим нужно постебаться. Если получится, можно подать в суд, если очень хочется, то и в международный, об этом нужно громко покричать. Что бы ни делалось в бывшей родной стране, все делается плохо, все подлежит растаптыванию сапогами. Смотрите, откуда это все бралось.

Помните, Алексеевич в свое время писала, что ей передали, что Позняк сказал, должны быть санкции и никаких лекарств даже больным детям, от этого режим скорее рухнет. Эта античеловеческая, антигуманная, скотская мораль – ничего даже больным детям, только бы режим скорее рухнул. Она переходит, как бчб-тряпка, от позняковцев – к санниковцам, от санниковцев – к милинкевичам, от милинкевичей – к лахушкам. Такое впечатление, что это как тот осколок зеркала, который Каю попадает в сердце, оно навсегда становится ледышкой. Они навсегда становятся нелюдями, они себя вычеркивают из этой жизни, потому что нельзя пиариться на детях.

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