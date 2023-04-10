«Их не устраивает роль равноценных партнеров». Вадим Боровик о попытках США удержать власть над миром

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Мы говорим об определенных международных договорах, которые ранее работали, а после прекратили свою работу. Мировое сообщество после решения Минска и Москвы захрюкало, что забыли о ДНЯО. Но ядерное оружие возвращается туда, где оно уже было, чего мы не можем сказать о действиях США ранее. Происходит перекраивание границ, гегемон теряет свой статус. Но должна же быть выстроена какая-то международно-правовая схема дальнейшей работы?

Вадим Боровик, политолог:

У нас (у человечества) все действующие международно-правовые нормы, к сожалению, выстраивались после кровавой мясорубки. Первая, Вторая мировые войны – вынуждены были договариваться. И то были исключения. Мир был поделен: СССР и США действовали в парадигме победителей. Победитель получает все. Один блок наклонял одну часть мира, другой – другую. Кто-то говорит, что он более справедливо наклонял. Но тот блок выиграл. Это факт. США сегодня на правах победителя считают, что все лавры победителю. Понимаете, в чем парадигма их мышления? У них был шанс выстроить более справедливую систему международных отношений. Может быть, сохранив в чем-то экономический контроль, но предоставив возможность другим субъектам чувствовать себя комфортно. Мы сегодня понимаем, что целый ряд стран в мире является сателлитами США. Но их даже не устраивает роль равноценных партнеров в ЕС. Они их немножко подчинили. Южная Корея и Япония – тоже во многом (в экономическом плане, военно-политическом в первую очередь) зависимые государства от США. И вот сегодня встал вопрос, что такие государства, как РФ, восстановили свою экономику, военную мощь, политическая элита изменила свое восприятие в мире. Вспомните Козырева, который приезжал в США и спрашивал, какую внешнюю политику России проводить. Или Ельцина, который аплодировал Вашингтону за правильные наставления в строительстве русской демократии. Пришел Путин, пришла другая политическая элита. Они по-другому воспринимают международную обстановку. Тот же Китай.