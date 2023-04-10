«Их не устраивает роль равноценных партнеров». Вадим Боровик о попытках США удержать власть над миром
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Мы говорим об определенных международных договорах, которые ранее работали, а после прекратили свою работу. Мировое сообщество после решения Минска и Москвы захрюкало, что забыли о ДНЯО. Но ядерное оружие возвращается туда, где оно уже было, чего мы не можем сказать о действиях США ранее. Происходит перекраивание границ, гегемон теряет свой статус. Но должна же быть выстроена какая-то международно-правовая схема дальнейшей работы?
Вадим Боровик, политолог:
У нас (у человечества) все действующие международно-правовые нормы, к сожалению, выстраивались после кровавой мясорубки. Первая, Вторая мировые войны – вынуждены были договариваться. И то были исключения. Мир был поделен: СССР и США действовали в парадигме победителей. Победитель получает все. Один блок наклонял одну часть мира, другой – другую. Кто-то говорит, что он более справедливо наклонял. Но тот блок выиграл. Это факт. США сегодня на правах победителя считают, что все лавры победителю. Понимаете, в чем парадигма их мышления?
У них был шанс выстроить более справедливую систему международных отношений. Может быть, сохранив в чем-то экономический контроль, но предоставив возможность другим субъектам чувствовать себя комфортно. Мы сегодня понимаем, что целый ряд стран в мире является сателлитами США. Но их даже не устраивает роль равноценных партнеров в ЕС. Они их немножко подчинили. Южная Корея и Япония – тоже во многом (в экономическом плане, военно-политическом в первую очередь) зависимые государства от США.
И вот сегодня встал вопрос, что такие государства, как РФ, восстановили свою экономику, военную мощь, политическая элита изменила свое восприятие в мире. Вспомните Козырева, который приезжал в США и спрашивал, какую внешнюю политику России проводить. Или Ельцина, который аплодировал Вашингтону за правильные наставления в строительстве русской демократии. Пришел Путин, пришла другая политическая элита. Они по-другому воспринимают международную обстановку. Тот же Китай.
Надежда Сасс:
В начале 2000-х совершенно иные взаимоотношения могли бы быть выстроены с США.
Вадим Боровик:
Китай – это вторая экономика мира, в которой совсем другая философия. Они 5 тысяч лет считают себя Поднебесной. А другие страны немножко в другом статусе находятся. К чему должна быть готова Россия? Надо очень осторожно понимать ситуацию. Американцы умеют договариваться. Вспомните договоренности с Саудовской Аравией в свое время. И не факт, что в час икс они не договорятся с Азией. Они могут поставить на карту вопрос просто поделить Россию в своих интересах.
Пока вы боитесь об этом говорить, пока вам это невыгодно. Но я в 2014 году говорил, что Польшу будут усиливать в противовес Германии, и все улыбались на телевидении. Сегодня Польша главный игрок в Европе в военном плане. Я говорил: не надо было начинать СВО, это братоубийственная война. И вот Китай и Россия. У вас самое главное противоречие. Перенаселенный Китай экономически мощный, который имеет потенциал, и Россия – за Уралом 14 миллионов. Необустроенный зачастую регион. Это мина замедленного действия.
Сегодня надо понимать, что ситуация очень серьезная. И РФ должна из этого конфликта настолько выйти сильной, чтобы она была достойным партнером Китая. Не ослабленной, а сильной.
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