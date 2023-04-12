«Ответ на брошенный вызов жизни». Зачем Беларуси и России единая концепция безопасности?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Новая политическая реальность закономерно требует обновления и от нас. Ведь когда мир меняется, неэффективно жить прежними алгоритмами. 6 апреля Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. На этой встрече нашего президента с Владимиром Путиным было озвучено намерение разработать единую стратегию национальной безопасности Союзного государства. Идея связана с тем, что в измененных условиях мировой политики прежних способов сохранять суверенитет и стабильность становится уже недостаточно. Так, с учетом всех внешних факторов и зачастую недружественной «коллективной» политики, единая концепция безопасности для Беларуси с Россией вполне адекватная мера.

Ведь когда объективные обстоятельства изменить нельзя, в них жизнь предлагает встроиться. Так происходит обычно во всем. Вплоть до того, что с наступлением зимы люди тоже не могут, как и прежде, ходить в сандалях. И все надеваются с учетом холодной погоды. «Погода» в мире политики тоже меняется. Это объективная данность, с которой одни встречаются, а другие сталкиваются. На первый взгляд кажется, что слова – синонимы, но разница очень принципиальная, когда «дождь», например, застает врасплох или у нас с собой оказался зонтик.

«Из-за разрушения архитектуры безопасности в мире, которая выстраивалась столько лет, назрела необходимость определения интересов Союзного государства, механизмов противодействия вызовам и угрозам», – пояснил Александр Вольфович решение президентов России и Беларуси согласовать свои силы. Это не означает «потерю себя». Вовсе нет. Как и прежде, никто не сделает что-либо вместо нас. Никто за нас не примет решение. Никто за нас не понесет нашу ответственность. Просто в измененной реальности и себя сохраняют по-новому. По мнению президента Беларуси, в текущих условиях нам и России «необходимо еще более скоординировано и оперативно отстаивать и защищать национальные интересы». Ведь это тот случай, когда беда, разделенная на двоих, становится вдвое меньше.