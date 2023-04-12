«Ответ на брошенный вызов жизни». Зачем Беларуси и России единая концепция безопасности?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Новая политическая реальность закономерно требует обновления и от нас. Ведь когда мир меняется, неэффективно жить прежними алгоритмами. 6 апреля Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. На этой встрече нашего президента с Владимиром Путиным было озвучено намерение разработать единую стратегию национальной безопасности Союзного государства. Идея связана с тем, что в измененных условиях мировой политики прежних способов сохранять суверенитет и стабильность становится уже недостаточно. Так, с учетом всех внешних факторов и зачастую недружественной «коллективной» политики, единая концепция безопасности для Беларуси с Россией вполне адекватная мера.
Ведь когда объективные обстоятельства изменить нельзя, в них жизнь предлагает встроиться. Так происходит обычно во всем. Вплоть до того, что с наступлением зимы люди тоже не могут, как и прежде, ходить в сандалях. И все надеваются с учетом холодной погоды. «Погода» в мире политики тоже меняется. Это объективная данность, с которой одни встречаются, а другие сталкиваются. На первый взгляд кажется, что слова – синонимы, но разница очень принципиальная, когда «дождь», например, застает врасплох или у нас с собой оказался зонтик.
«Из-за разрушения архитектуры безопасности в мире, которая выстраивалась столько лет, назрела необходимость определения интересов Союзного государства, механизмов противодействия вызовам и угрозам», – пояснил Александр Вольфович решение президентов России и Беларуси согласовать свои силы. Это не означает «потерю себя». Вовсе нет. Как и прежде, никто не сделает что-либо вместо нас. Никто за нас не примет решение. Никто за нас не понесет нашу ответственность. Просто в измененной реальности и себя сохраняют по-новому. По мнению президента Беларуси, в текущих условиях нам и России «необходимо еще более скоординировано и оперативно отстаивать и защищать национальные интересы». Ведь это тот случай, когда беда, разделенная на двоих, становится вдвое меньше.
Алена Дзиодзина:
У обеих стран есть свои стратегии безопасности. Однако характер коллективных атак в отношении двух государств ставит немало схожих задач. И на основе обоюдного опыта отражения этих угроз мы могли бы интегрировать друг у друга лучшее. Продолжая жить, как и жили – каждый своим умом.
«В этом документе будут сформулированы основные задачи взаимодействия в условиях растущей напряженности на внешних границах и развязанной против Беларуси и России санкционной и информационной войн», – пояснил цели единой концепции безопасности Владимир Путин. По сути, глава соседнего государства и наш президент говорят о единой стратегии поведении в ответ на брошенный вызов жизни. Ведь когда приходит необходимость, то согласовывать что-либо уже зачастую поздно. А время есть лишь на то, чтобы отражать чужую агрессию тем, что есть. И не когда мы после еще посидим, все согласуем и сформулируем, а прямо сейчас. Мир политики динамичен, и он, как правило, никого не ждет. По этой причине иметь общий стратегический план нужно и важно. Избранный и понятный путь означает заблаговременный вклад в стабильность и безопасность.