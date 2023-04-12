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Встреча министров иностранных дел Беларуси и Венгрии в Будапеште: какие вопросы обсуждают?

12 апреля 2023 13:35
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Дополнительный стимул для расширения диапазона взаимодействия. В Будапеште проходит заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нашу делегацию возглавляет министр иностранных дел. Сергей Алейник уже провел встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

Встреча министров иностранных дел Беларуси и Венгрии в Будапеште: какие вопросы обсуждают?-1

Напомним, не так давно он был с визитом в Минске. Тогда стороны и договорились провести заседание комиссии по экономическому сотрудничеству для определения форматов работы по всем направлениям. Теперь годовой товарооборот между странами – около 200 миллионов долларов. Понятно, что это далеко не предел.

Что значит визит Петера Сийярто в Минск? Поговорили с лидером компартии Венгрии Дьюлой Тюрмер.

# Беларусь-Венгрия # Сергей Алейник # Петер Сийярто # Фотофакт

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