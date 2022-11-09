«Наверняка полтора года знал, что врёт». Чего не понял Шрайбман? Обсудили Азарёнок и Муковозчик

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертом обсудим ситуацию в Херсоне, закон о ВНС и гнусность интеллигенции. В гостях колумнист издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик.
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертом обсудим ситуацию в Херсоне, закон о ВНС и гнусность интеллигенции. В гостях колумнист издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик.
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:
Политолог Шрайбман со своей страстью разложить все по полочкам не понимает другого, что изначально все эти люди ущербные, потому что в политику так-то не ходят. Так не ходят ни в политику, ни в вооруженный мятеж, ни в шатание собственной страны, ни даже на службу иностранным банкам, государствам, фондам, Брюсселям и так далее. Так не ходят. Они невероятные, решили пойти своим путем. Чего вы удивляетесь, если вы такие косые, кривые были изначально? Сейчас это просто становится очевидным. Хотите классифицировать? Классифицируйте.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мне интересно просто, этот человек, другие от методички «Все хорошо, прекрасно, режим мы сломим через два дня» не отходили. С умным видом рассказывали, что в случае такого – останется месяц, в случае такого сценария – два месяца потрепыхаются. И так далее. Сейчас, когда бы это выглядело уже просто клиникой, вынуждены констатировать некоторые у себя проблемы. Но он-то не дурак, наверняка полтора года знал, что врет.
Андрей Муковозчик:
Конечно, он не полтора года, он еще и предыдущие полгода тоже знал, что врет. Фишка в том, что у них нет никакой аналитики на самом деле, а есть то, что купит Фонд Карнеги, на который он и работает. И если Фонд Карнеги его аналитику не покупает, значит это плохая аналитика, дайте хорошую. Фонд Карнеги говорит, что сегодня 2х2=6. Шрайбман послушно делает так, что у него получается 6. А сегодня 2х2=4, признак политика – Шрайбман работает по четырем признакам, завтра будет по двум. Они все так работают, они работают на заказе. Мне вот еще чего жалко, так это уходящий в никуда интеллектуальный потенциал. Потому как он был, какой-никакой, но он был. А сейчас он уходит в никуда. Потому что люди тупеют постоянно. Постоянно выполняя желания хозяев, люди тупеют.
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