«Наверняка полтора года знал, что врёт». Чего не понял Шрайбман? Обсудили Азарёнок и Муковозчик

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:

Политолог Шрайбман со своей страстью разложить все по полочкам не понимает другого, что изначально все эти люди ущербные, потому что в политику так-то не ходят. Так не ходят ни в политику, ни в вооруженный мятеж, ни в шатание собственной страны, ни даже на службу иностранным банкам, государствам, фондам, Брюсселям и так далее. Так не ходят. Они невероятные, решили пойти своим путем. Чего вы удивляетесь, если вы такие косые, кривые были изначально? Сейчас это просто становится очевидным. Хотите классифицировать? Классифицируйте.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мне интересно просто, этот человек, другие от методички «Все хорошо, прекрасно, режим мы сломим через два дня» не отходили. С умным видом рассказывали, что в случае такого – останется месяц, в случае такого сценария – два месяца потрепыхаются. И так далее. Сейчас, когда бы это выглядело уже просто клиникой, вынуждены констатировать некоторые у себя проблемы. Но он-то не дурак, наверняка полтора года знал, что врет.