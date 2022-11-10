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Состоялось заседание Военного комитета ОДКБ. Что обсудили участники?

10 ноября 2022 11:00
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Оценка вызовам и угрозам Восточно-европейскому региону была дана на заседании Военного комитета ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Состоялось заседание Военного комитета ОДКБ. Что обсудили участники?-1

В формате видеоконференции стороны обсудили ряд ключевых вопросов, которые учитывают национальные интересы и приоритеты стран, входящих в организацию. Речь шла и о развитии потенциала ОДКБ, в том числе по подключению к миротворческой деятельности ООН.  

# ОДКБ # Фотофакт

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