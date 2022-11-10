Состоялось заседание Военного комитета ОДКБ. Что обсудили участники?

Оценка вызовам и угрозам Восточно-европейскому региону была дана на заседании Военного комитета ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В формате видеоконференции стороны обсудили ряд ключевых вопросов, которые учитывают национальные интересы и приоритеты стран, входящих в организацию. Речь шла и о развитии потенциала ОДКБ, в том числе по подключению к миротворческой деятельности ООН.