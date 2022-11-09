«Ввели санкции и думали, что они ударят по России». Почему европейские экономики стали разрушаться?

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:

Уже же целой Еврокомиссией собрались и объявили о том, что это невозможно сделать. В рамках тех условий, которые вы хотите, невозможно одновременно и рыбку съесть, и на Европе сидеть. Макрон – тот петушок, который еще пять лет назад активно шел подминать Европу под себя. Мы видели, как он стремился на место лидера всей Европы.

Григорий Азаренок:

Писал статьи про жертвы.

Андрей Муковозчик:

Да, программные. Что там бабушка, мы сейчас бабушку подвинем, наше время пришло. Не Де Голль совершенно. Что происходит сейчас? Макрон во всеуслышание жалуется, что как же так: США продают нам сжиженный газ в 3-4 раза дороже, чем себе. Это как же так получается?

Григорий Азаренок:

Только заметили?