«Ввели санкции и думали, что они ударят по России». Почему европейские экономики стали разрушаться?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертом обсудим ситуацию в Херсоне, закон о ВНС и гнусность интеллигенции. В гостях колумнист издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик.
Григорий Азаренок, СТВ:
Возьмем пример из экономической геополитики, когда весь Запад визжит, что они установят потолок цен на нефтепродукты.
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:
Уже же целой Еврокомиссией собрались и объявили о том, что это невозможно сделать. В рамках тех условий, которые вы хотите, невозможно одновременно и рыбку съесть, и на Европе сидеть. Макрон – тот петушок, который еще пять лет назад активно шел подминать Европу под себя. Мы видели, как он стремился на место лидера всей Европы.
Григорий Азаренок:
Писал статьи про жертвы.
Андрей Муковозчик:
Да, программные. Что там бабушка, мы сейчас бабушку подвинем, наше время пришло. Не Де Голль совершенно. Что происходит сейчас? Макрон во всеуслышание жалуется, что как же так: США продают нам сжиженный газ в 3-4 раза дороже, чем себе. Это как же так получается?
Григорий Азаренок:
Только заметили?
Андрей Муковозчик:
Да. Это вы только увидели? Во-первых, он жалуется и это транслирует. Дальше он говорит, что нам нужно объединиться с азиатскими экономиками, чтобы вместе заставить Норвегию и США снизить цены. Чтобы Норвегию заставить снизить цены, Макрон уже сам не может, ему нужно объединяться с азиатскими экономиками. Он их выговорить не может, это для него противно, но делать ничего другого не остается. Это о чем говорит? Это говорит о том, что человек и не разбирался никогда в экономике, как и большинство западников. Они же ввели санкции и думали, что они ударят по России. А оказалось, что эти грабли прилетели сзади по затылку в первую очередь им. У России все хорошо, она зарабатывать стала намного больше, а в Европе, наоборот, все плохо.
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