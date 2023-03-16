«Недооценили возможности белорусской пропаганды». В чём была главная ошибка TUT.BY в 2020-м?

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим скандал в Польше с поимкой «шпионов», а также обсудим новости с фронта специальной военной операции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району Чеченской Республики Рустам Агуев.

Андрей Лазуткин, политолог:

Главный вопрос, который меня всегда интересовал – это налоги. Как эти люди их платили? У нас было минимум три прекрасных СМИ, которые были резидентами Парка технологий – это Onliner.by, Dev.by, TUT.BY. И если открыть эти СМИ в канун протестов, то прямо кровь лилась из глаз, что там эти прекрасные люди писали. Так вот, канал СТВ, который работает, платит налоги по обычной схеме, никаких льгот не имеет, а эти прекрасные люди эти льготы имели.

Что касается TUT.BY – это вообще было самое жирное и богатое СМИ. Мою знакомую приглашали работать туда начальником просто отдела, есть направление определенное, социальная политика у них была, финансы. Вот редактору такого отдела предлагали зарплату 5 000 рублей. Это еще был старый курс до 2020 года. Представьте, какие это деньги. На тот момент ни один журналист в Беларуси столько не получал. А там эти деньги были. У них были эти большие рекламные проекты. Но в первую очередь вопрос, сколько вы платите налогов и кому. Это напрямую влияет на вашу рентабельность. И пока у них был жив Зиссер, была линия более осторожная, что-то им позволялось, что-то нет. Но, как говорится, не хочу быть столбовой дворянкой, а хочу быть владычицей морской.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вечно они подгаживали, помню подборочки новостей, все эти эксперты гадостные. А что-нибудь хорошее они никогда не напишут. Это еще до 2020 года, потом они стали просто рупором.