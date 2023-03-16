«Недооценили возможности белорусской пропаганды». В чём была главная ошибка TUT.BY в 2020-м?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим скандал в Польше с поимкой «шпионов», а также обсудим новости с фронта специальной военной операции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району Чеченской Республики Рустам Агуев.
Андрей Лазуткин, политолог:
Главный вопрос, который меня всегда интересовал – это налоги. Как эти люди их платили? У нас было минимум три прекрасных СМИ, которые были резидентами Парка технологий – это Onliner.by, Dev.by, TUT.BY. И если открыть эти СМИ в канун протестов, то прямо кровь лилась из глаз, что там эти прекрасные люди писали. Так вот, канал СТВ, который работает, платит налоги по обычной схеме, никаких льгот не имеет, а эти прекрасные люди эти льготы имели.
Что касается TUT.BY – это вообще было самое жирное и богатое СМИ. Мою знакомую приглашали работать туда начальником просто отдела, есть направление определенное, социальная политика у них была, финансы. Вот редактору такого отдела предлагали зарплату 5 000 рублей. Это еще был старый курс до 2020 года. Представьте, какие это деньги. На тот момент ни один журналист в Беларуси столько не получал. А там эти деньги были. У них были эти большие рекламные проекты. Но в первую очередь вопрос, сколько вы платите налогов и кому. Это напрямую влияет на вашу рентабельность. И пока у них был жив Зиссер, была линия более осторожная, что-то им позволялось, что-то нет. Но, как говорится, не хочу быть столбовой дворянкой, а хочу быть владычицей морской.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вечно они подгаживали, помню подборочки новостей, все эти эксперты гадостные. А что-нибудь хорошее они никогда не напишут. Это еще до 2020 года, потом они стали просто рупором.
Андрей Лазуткин:
А потом они поставили все на карту, потому что был вопрос того, какая будет в стране власть, кто вообще потом получит все подряды на медиа, национальное строительство, которое развернется. Они все здорово ошиблись. То есть все эти типа политологи белорусские недооценили Лукашенко, канал СТВ, недооценили возможности белорусской пропаганды.
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