«В 90-е была разорвана, а сейчас это мускулы России». Почему Чечня вызвалась помогать в СВО?

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим скандал в Польше с поимкой «шпионов», а также обсудим новости с фронта специальной военной операции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району Чеченской Республики Рустам Агуев.

Андрей Лазуткин: То есть как пропаганда это работает прекрасно, не говоря уже о боевых качествах. То есть это была реально находка. Канал Рамзана Ахматовича, как и канал Пригожина, это две основные ударные пропагандистские силы сегодня.

Андрей Лазуткин, политолог: Из-за чеченцев там они страшно боятся. Помните, когда рассказывали про первые бои «Спарта» и «Сомали», они включали даже в динамиках нашиды – песни мусульманские. Там буквально укропы убегали от них на несколько километров, потому что боялись чеченцев этих. То же самое было, когда чеченцы стояли под Киевом.

Григорий Азаренок:

Но не только – и боевые, мы же видим, как это на самом деле работает. В 90-е Чечня была разорвана, это была рваная рана России, а сейчас это мускулы России.

Андрей Лазуткин:

Украинские наемники воевали в Чечне, а теперь они получили ответку. То есть вы влезли на чужую войну, а теперь чеченцы в вашем доме, тоже они имеют право вам ответить, потому что вы пригрели у себя этих предателей, все эти батальоны имени Гелаева, Дудаева, преступников чеченских. Вот, пожалуйста, получайте за это все. Это все начиналось в 90-е. Но Путин ее преодолел. Если брать Республику Чеченскую, то поддержка СВО почти 100 %. Чего нет во многих наших славянских областях и регионах, настроения отличаются. Это говорит о том, что такая национальная политика, как она выстраивалась даже в таком сложном образовании, как Россия, а нам все рассказывают, что вот-вот оно завтра распадется. Ничего подобного. И Кавказ сегодня больше за Путина, чем русские территории, это поразительно.

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