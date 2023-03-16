«Найдётся ли в Украине свой Ахмат Кадыров?» Вот что ответил Андрей Лазуткин

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим скандал в Польше с поимкой «шпионов», а также обсудим новости с фронта специальной военной операции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району Чеченской Республики Рустам Агуев.
Григорий Азаренок, СТВ:
Если проводить параллели, а найдется ли в Украине свой Ахмат Кадыров, который бы переломил ситуацию?
Андрей Лазуткин, политолог:
Для того и СБУ, чтобы он не нашелся. Первое, что они сделали в первые дни спецоперации, – арестовали списками где-то 2 тысячи человек. Это активисты, украинские политики, эксперты – все, кто был как-то связан с темой России, с переговорами, с контактной группой, с обменами пленных. Вот, пожалуйста – они все сегодня на подвале. Они их тоже не торопятся менять. Они меняют военнопленных, каких-то случайных людей зачастую, трупы они тоже отдают, а вот этих – нет. Поэтому они делают определенные шаги. Если Путин сначала обращался, что давайте военный переворот: военные Украины, поддержите наши войска. Конечно, противник отреагирует и контрмеры принимает.
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