«Найдётся ли в Украине свой Ахмат Кадыров?» Вот что ответил Андрей Лазуткин

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим скандал в Польше с поимкой «шпионов», а также обсудим новости с фронта специальной военной операции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району Чеченской Республики Рустам Агуев.

Григорий Азаренок, СТВ:

Если проводить параллели, а найдется ли в Украине свой Ахмат Кадыров, который бы переломил ситуацию?