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«Не надо пиариться на войне, как это делают украинцы». Как вести себя с противником на международной арене?

19 июня 2023 16:53
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Новости Беларуси. Мир под маскировочной сетью. Кто не скрывает жажду конфликтов? Почему Беларусь в оборонительной стойке? Зачем нам для разрядки напряжения ядерные заряды? Что хранится в отечественных арсеналах и какие новинки на вооружении? Кто натачивает топор войны и как его зарыть? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты и кадровые военные.

«Не надо пиариться на войне, как это делают украинцы». Как вести себя с противником на международной арене?-1

Вадим Боровик, политолог:
Главная мера – превентивная. Когда противник знает, что может быть нанесен неприемлемый ущерб… У вас необязательно должны быть равные силы. Противник должен понимать, что в случае агрессии ему будет нанесен неприемлемый ущерб. Тогда он воздерживается от агрессии. Поэтому основная задача тактического ядерного оружия здесь – сохранение мирного неба.

И второе. Правильную риторику надо применять. Надо быть сильными и готовыми, но не надо тявкать, обзывать кого-то: всех уничтожим, всех победим, враги вокруг. У нас нет врагов, мы мирное государство.

Кирилл Казаков, СТВ:
Не надо пиариться на войне, как это делают украинцы.

Вадим Боровик:
Чем более сильный противник (в единоборствах, олимпийские чемпионы), он меньше всего где-то бравирует. Чем ниже уровень подготовки, тем больше ненужной бравады. Поэтому спокойно, с уважением к противнику.

«Не надо пиариться на войне, как это делают украинцы». Как вести себя с противником на международной арене?-4

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:
Если противника не уважать, его можно недооценить. Поэтому однозначно любого противника надо уважать и оценивать все сильные и слабые стороны.

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# Международная политика # Вадим Боровик # Кирилл Казаков # Леонид Касинский # Фотофакт

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