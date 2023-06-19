«Не надо пиариться на войне, как это делают украинцы». Как вести себя с противником на международной арене?

Новости Беларуси. Мир под маскировочной сетью. Кто не скрывает жажду конфликтов? Почему Беларусь в оборонительной стойке? Зачем нам для разрядки напряжения ядерные заряды? Что хранится в отечественных арсеналах и какие новинки на вооружении? Кто натачивает топор войны и как его зарыть? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты и кадровые военные.

Вадим Боровик, политолог:

Главная мера – превентивная. Когда противник знает, что может быть нанесен неприемлемый ущерб… У вас необязательно должны быть равные силы. Противник должен понимать, что в случае агрессии ему будет нанесен неприемлемый ущерб. Тогда он воздерживается от агрессии. Поэтому основная задача тактического ядерного оружия здесь – сохранение мирного неба.

И второе. Правильную риторику надо применять. Надо быть сильными и готовыми, но не надо тявкать, обзывать кого-то: всех уничтожим, всех победим, враги вокруг. У нас нет врагов, мы мирное государство.

Кирилл Казаков, СТВ:

Не надо пиариться на войне, как это делают украинцы.

Вадим Боровик:

Чем более сильный противник (в единоборствах, олимпийские чемпионы), он меньше всего где-то бравирует. Чем ниже уровень подготовки, тем больше ненужной бравады. Поэтому спокойно, с уважением к противнику.