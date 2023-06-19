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«В славянской семье один брат отравлен». Мнения экспертов о вооружённом конфликте в Украине

19 июня 2023 15:12
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:
Мы привыкли сегодня ужасаться от позиции Запада, но, к счастью, есть среди них адекватные, честные люди. Вот позиция депутата Европарламента от Ирландии Клэр Дейли.

«В славянской семье один брат отравлен». Мнения экспертов о вооружённом конфликте в Украине-1

Клэр Дейли, депутат Европарламента от Ирландии:
Слышу возгласы поддержки здесь, в безопасности, за тысячи миль от линии фронта. Думаю, что нам было бы полезно узнать, что переживают простые украинцы. Было установлено, что командование в Украине направляет сражаться на фронт неопытных солдат без надлежащей подготовки, а за массовое оставление позиций устраивает военнослужащим настоящие репрессии. Западу пора перестать говорить о поставках вооружения для эскалации конфликта. Необходимо больше думать о мире и диалоге. Вы, отвратительные генералы, сидите здесь и заставляете этих людей идти на смерть.

Надежда Сасс:
Я рада, что такая позиция, смелая, мудрая, взвешенная, еще находит место в стенах Европейского парламента.

«В славянской семье один брат отравлен». Мнения экспертов о вооружённом конфликте в Украине-4

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
С учетом всех ошибок, которые произошли в Украине, в Республике Беларусь мы выстраиваем очень кропотливую работу с молодым поколением. Мы помним, что мы потомки победителей в Великой Отечественной войне, в войне над нацизмом. И очень чутко и бережно к этому относимся. Нацизм в Беларуси не пройдет.

«В славянской семье один брат отравлен». Мнения экспертов о вооружённом конфликте в Украине-7

Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат политических наук, доцент (Россия):
Мы в России по-прежнему испытываем братские чувства к украинскому народу. Хочу, чтобы белорусская аудитория это услышала, потому что важно: нам больно за них, нам грустно за них, нам тяжело смотреть, как льется их кровь. Но, к сожалению, все страшные неонацистские формирования будут утилизироваться в топке этого вооруженного конфликта. Концом этой тяжелой, трагической во многом истории может стать только смена неонацистского прозападного режима в Киеве, после чего начнется истинная культурная денацификация украинцев. Я думаю, что подобного рода настроения выветрятся вместе с олигархическим прозападным режимом очень быстро, потому что настоящие украинцы – наши, родные, близкие. Самое главное – освободить их от этого тлетворного влияния, давления и шантажа из вне.

«В славянской семье один брат отравлен». Мнения экспертов о вооружённом конфликте в Украине-10

Илья Кива, народный депутат Верховной рады Украины IX созыва:
Сегодня в славянской семье один брат отравлен. И наша задача – его спасти. Украинцы действительно находятся в рабстве, колонизированные Западом, и это огромная проблема, потому что мы не являемся сегодня единым организмом. Страшно болеет, и нам нужно спасти. Я больше чем уверен, что сегодняшнее противостояние и та жертва, которую мы приносим, мы приносим во имя будущего наших поколений. Во имя мира, который обязательно наступит, и во имя той силы, которая возродится в рамках нашего триединства.

«В славянской семье один брат отравлен». Мнения экспертов о вооружённом конфликте в Украине-13

Александр Лазарев, украинский оппозиционный политик, политолог:
Хочу обратиться к украинцам. Дорогие украинцы, скоро это все закончится, ждать еще недолго. И действительно вся та банда, которая глумится над вами, разворовывает ваши деньги, которая отправляет ваших детей на верную смерть, будет бежать из страны. И народ заживет счастливой жизнью со светлым будущим, но без западного влияния и без киевской банды, которая сейчас над вами издевается. Это будет скоро.

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# Международная политика # Надежда Сасс # Клэр Дейли # Александр Осенко # Павел Фельдман # Илья Кива # Александр Лазарев # Фотофакт

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