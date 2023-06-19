«В славянской семье один брат отравлен». Мнения экспертов о вооружённом конфликте в Украине

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Мы привыкли сегодня ужасаться от позиции Запада, но, к счастью, есть среди них адекватные, честные люди. Вот позиция депутата Европарламента от Ирландии Клэр Дейли.

Клэр Дейли, депутат Европарламента от Ирландии:

Слышу возгласы поддержки здесь, в безопасности, за тысячи миль от линии фронта. Думаю, что нам было бы полезно узнать, что переживают простые украинцы. Было установлено, что командование в Украине направляет сражаться на фронт неопытных солдат без надлежащей подготовки, а за массовое оставление позиций устраивает военнослужащим настоящие репрессии. Западу пора перестать говорить о поставках вооружения для эскалации конфликта. Необходимо больше думать о мире и диалоге. Вы, отвратительные генералы, сидите здесь и заставляете этих людей идти на смерть. Надежда Сасс:

Я рада, что такая позиция, смелая, мудрая, взвешенная, еще находит место в стенах Европейского парламента.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

С учетом всех ошибок, которые произошли в Украине, в Республике Беларусь мы выстраиваем очень кропотливую работу с молодым поколением. Мы помним, что мы потомки победителей в Великой Отечественной войне, в войне над нацизмом. И очень чутко и бережно к этому относимся. Нацизм в Беларуси не пройдет.

Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат политических наук, доцент (Россия):

Мы в России по-прежнему испытываем братские чувства к украинскому народу. Хочу, чтобы белорусская аудитория это услышала, потому что важно: нам больно за них, нам грустно за них, нам тяжело смотреть, как льется их кровь. Но, к сожалению, все страшные неонацистские формирования будут утилизироваться в топке этого вооруженного конфликта. Концом этой тяжелой, трагической во многом истории может стать только смена неонацистского прозападного режима в Киеве, после чего начнется истинная культурная денацификация украинцев. Я думаю, что подобного рода настроения выветрятся вместе с олигархическим прозападным режимом очень быстро, потому что настоящие украинцы – наши, родные, близкие. Самое главное – освободить их от этого тлетворного влияния, давления и шантажа из вне.